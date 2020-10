Santiago Ormeño rompió su sequía: el goleador volvió a anotar con Puebla tras mes y medio - VIDEO

La aparición de Santiago Ormeño en el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX generó grandes comentarios a favor, aunque en las últimas semanas la mecha se le mojó por distintas circunstancias. A pesar de los problemas que afrontó, el goleador ha logrado volver a celebrar y esta vez su víctima fue Monterrey.

El atacante no fue titular con Puebla en la visita a ‘Rayados’, pero Juan Reynoso no tuvo más opción que mandarlo al campo tras irse perdiendo 2-0 al descanso. La segunda parte generaron constantes ataques y terminaron provocando un penal a los 67 minutos. El encargado no podía ser otro.

Santiago Ormeño tomó el balón, se puso la responsabilidad en la espalda y se dispuso a ejecutar la pena máxima. El portero Hugo González se colocó bajos los tres postes, con gran confianza de poder detener el remate del futbolista peruano-mexicano, aunque poco pudo hacer en el lanzamiento.

El atacante remató pegado al poste derecho e infló las redes para el 3-1 en contra de Puebla, con tiempo para acortar más la ventaja. La anotación además significa su quinto grito en lo que va del certamen, aunque todavía lejos del máximo artillero de la Liga MX (Jonathan Rodríguez con 10 dianas).

Recordemos que Santiago Ormeño fue diagnosticado con coronavirus hace un tiempo, razón por la que estuvo alejado de las canchas por unas fechas. Eso y la poca continuidad en su regreso hizo que extienda su sequía sin anotar goles por mes y medio. La última vez que lo había hecho fue el 28 de agosto en la victoria 4-1 sobre Toluca.