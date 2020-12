Chivas vs León EN VIVO vía TUDN: horario y canales de semifinales del Apertura en Liga MX 2020

Chivas vs León EN VIVO vía TUDN este miércoles 2 de diciembre se inician las semifinales del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX. El duelo de ida está programado para las 10.05 p.m. (hora peruana) en el Estadio Akron de Guadalajara. No te pierdas el minuto a minuto y todas las incidencias con Libero.pe.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich viene de dar el batacazo. Tras lograr su boleto al repechaje, eliminó a Necaxa y luego se encargó de dejar fuera a su clásico rival, el América. El 'Rebaño Sagrado' ganó tanto de local como de visita para terminar clasificando a las semifinales con un global de 3-1 a su favor.

Al frente está un aguerrido León, con Pedro Aquino, que superó los cuartos de final ante un duro Puebla. En la ida, cayeron 2-1, pero el 2-0 obtenido en la vuelta les permitió meterse entre los cuatro mejores del Torneo Guard1anes (Apertura) y seguir en la carrera por el título.

“Después de haber tenido una buena participación ante el conjunto de América, haber todos la etapa de no estar en Liguilla por varios torneos, donde tampoco se le podía ganar y clasificar, era algo que se buscaba. León hizo un muy buen torneo y eso habla de la peligrosidad que se tiene a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir”, señaló al respecto Vucetich en la previa del encuentro.

Bajas y novedades del Chivas vs León

Para este encuentro, "El rey Midas" -apelativo con el que se le conoce a Vucetich- deberá suplir importantes bajas en su oncena, como es el caso de Jesús Angulo y Ánge Zaldívar, por lesión; así como de Issac Brazuela, por coronavirus.



De no mediar ningún inconveniente y no presentar ningún otro caso COVID-19, se prevé que Alexis Vega y Oribe Peralta encabecen el once del 'Rebaño Sagrado'.

En tanto, el equipo de Ignacio Ambriz tendrá una baja por un caso de coronavirus que anunció en la previa. Si bien no precisó el nombre, los trascendidos de medios mexicanos indican que se trataría de "Avión" Ramírez.

Ramírez se había ganado la confianza en la ofensiva de León, pero para este encuentro -que se jugará sin aficionados- se prevé que el costarricense Joel Campbell tome acción desde el inicio, al igual que el peruano Pedro Aquino.

“Nosotros venimos haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, estamos muy tranquilos. Creo que va ser un partido muy difícil, no habrá margen de error, vienen con una motivación muy grande”, señaló sobre este duelo el colombiano Stiven Barreiro, defensor de León.

Chivas vs León: alineaciones probables

Chivas: Raúl Gudiño; Jesús Sánchez, Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce; Uriel Antuna, Alan Torres, Jesús Molina, Cristian Calderón, Alexis Vega y Oribe Peralta.

León: Rodolfo Cota, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro, Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino, José Ramírez y Emmanuel Gigliotti.

Chivas vs León EN VIVO por semifinales Liga MX

Chivas vs América EN VIVO ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de Diciembre ¿Dónde? Estadio Akron (Guadalajara) ¿A qué hora? 22:05 (hora mexicana) ¿En qué canal? TUDN y Azteca TV

Chivas vs. León: horarios en el mundo de la semifinal Liga MX

Perú: 10.05 p. m.

México: 10.05 p. m.

Ecuador: 10.05 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.05 p. m.

Estados Unidos (Texas): 10.05 p. m.

Colombia: 10.05 p. m.

Argentina: 12.05 a. m. (al día siguiente)

España: 4.05 a. m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 3.05 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 12.05 a. m. (al día siguiente)

Paraguay: 11.05 p. m.

Chile: 11.05 p. m.

Brasil: 11.05 p. m.

Bolivia: 11.05 p. m.

Venezuela: 11.05 p. m.

Canadá: 10.05 p. m.

Costa Rica: 9.05 p. m.

Guatemala: 9.05 p. m.

Honduras: 9.05 p. m.

El Salvador: 9.05 p. m.

Puerto Rico: 11.05 p. m.

República Dominicana: 11.05 p. m.

Panamá: 10.05 p. m.

Italia: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Francia: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Portugal: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Holanda: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Inglaterra: 3.05 p. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver el Chivas vs. León EN VIVO?

Países Canales Canadá OneSoccer Costa Rica TUDN El Salvador TUDN Guatemala TUDN Honduras TUDN México TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, Azteca 7 Nicaragua TUDN Panamá TUDN Estados Unidos TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, UniMás

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Chivas vs. León en semifinales Liga MX?

Sky Sports (México): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports (Argentina): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (HD).

DirecTV (Estados Unidos): Canal 464 (HD).

AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 1524.

Eli NRT (México, Monclova): Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD).

Telecable (Costa Rica): Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD).

Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Altice (República Dominicana): Canal 355.

Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital).

Tigo (El Salvador): Canal 30.

Tigo (Honduras): Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital).

Mayavisión (Honduras): Canal 45.

+Móvil (Panamá): Canal 254 (HD).

Izzi (México): Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD).

Claro TV (Puerto Rico): Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

