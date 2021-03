Hinchas de América lamentaron la ausencia Aquino en el segundo tiempo ante León - FOTO

América es el nuevo líder de la Liga MX luego del sufrido triunfo conseguido este sábado por la noche por 2-1 ante León en el Estadio Azteca. El equipo de Santiago Solari logró remontar un marcador adverso conseguido a los 13 segundos de comenzado el encuentro, pero gracias a los tantos de Henry Martín y Federico Viñas las ‘Águilas’ superaron momentáneamente a Cruz Azul en la cima de la tabla.

Pedro Aquino fue titular en el cuadro americanista, pero fue cambiado en el arranque del segundo tiempo debido a la tarjeta amarilla que le mostraron en los primeros 45 minutos. El miedo a quedar con 10 jugadores y tener entre ceja y ceja el próximo duelo ante Chivas, hicieron que ‘El indiecito’ decidiera dejar al peruano en la banca durante toda la complementaria.

Y aunque América logró quedarse con el triunfo, el rendimiento del equipo bajó considerablemente en la segunda mitad del partido debido a los cambios y a la ausencia del volante de la Selección Peruana, según indicaron los propios hinchas de las ‘Águilas’.

Y es que, a través de las redes sociales, decenas de aficionados americanistas lamentaron el cambio de Pedro Aquino, a pesar de la amarilla, y señalaron que será difícil para el equipo de Santiago Solari mantener el nivel de juego sin la presencia del peruano.

“Muy bien América de 9 puntos disputados esta semana 9 ganados, falta aún mucho por mejorar sobre todo cuan Pedro Aquino no está en el campo. Hay que encontrar ese equilibrio en media cancha”, indicó un usuario en Twitter.

Otro hincha del América dejó en claro que las cosas no serán fáciles para las ‘Águilas’ cuando el peruano no esté. “¿Qué les pareció la exhibición del América de Solari esta noche? ¿Quién para jugador del partido? En lo personal me voy a quedar con Pedro Aquino, quedó claro que sin él, las cosas no serán nada fácil. Medio torneo y ya es el arquitecto del equipo. Increíble lo del peruano”, expresó.