Messi sobre Ramos: "Tenerlo hoy de compañero es un espectáculo"

Messi añadió: "Ya le conocía. Es verdad que no habíamos tenido grandes charlas, pero son muchos años cruzándonos en la Liga y habíamos hablado más de una vez. Ya tenía una idea de cómo era. Tenía ex compañeros que habían estado con él en la selección española así que ya le conocía. Y ahora cuando hemos tenido más trato aquí en París he visto que es una gran persona".