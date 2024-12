Lionel Messi a exfutbolista inglés por criticar su fichaje a PSG: "Eres un burro"

"No, no está feliz conmigo para nada (…) Tuve un pequeño ‘pop’ con Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del Manchester United. Y di el ejemplo de Messi, no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Fue en Monday Night Football, y recibí un mensaje privado en Instagram de él mismo. No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro", sostuvo el propio Carragher.