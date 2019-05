Maxi Meza, el seleccionado argentino que recibe amenazas por posible fichaje por Boca Juniors

La radicalidad ha llegado a límites insuperables en Argentina. La facilidad con la que se dice traidor a un jugador es una situación que incomoda a jugadores que buscan una superación deportiva y que hoy vive en carne propia un propio seleccionado como Maxi Meza.

Lo suyo es apenas un rumor, pero los hinchas más radicales de su exclub Independiente de Avellaneda ya tomaron cartas en el asunto. Maxi Meza, hoy en el Monterrey de México, es uno de los nombres que interesa en Boca Juniors y antes de empezar a negociar, al jugador ya le dejaron en claro los barristas que antes lo alentaban que no lo quieren ver con la camiseta azul y oro.

En una entrevista con 'TyC Sports', Maxi Meza detalló las amenazas anónimas que viene recibiendo. "No les doy importancia, pero desde que salió el rumor de Boca, me llegan mensajes al teléfono y las redes sociales para que no vaya ahí. Mensajes con negatividad. Son situaciones inentendibles, me pregunto por qué tiene que pasar eso", reveló el futbolista que jugó en Independiente entre 2016 y 2018.

Más allá del rumores que lo colocan en Boca Juniors, el seleccionado argentino dejó en claro que estas amenazas no supondrán un inconveniente a una posible llegada al 'Xeneize'. "Cuando me retire, sé que alrededor mío estará la gente que me ayuda a tomar decisiones, mi familia. Hoy en día a cualquier jugador lo llaman traidor o le dicen que se vende fácil. Tengo muy claro que esa gente no estará al lado mío cuando deje el fútbol", explicó.

Ahora bien, ¿por qué está sonando el nombre de Maxi Meza para Boca Juniors? Por dos razones: la falta de jugadores por banda en el club argentino y su necesidad de fichajes en esa zona, y la presencia de Gustavo Alfaro, DT que lo tuvo en Gimnasia y con el que explotó futbolísticamente antes de llegar a Independiente.

"Me conoce y lo conozco muy bien. Los seis meses que estuve con él en Gimnasia fueron muy buenos y el interés de Boca creo que es por él. Es algo muy lindo para un jugador que un técnico se interese constantemente", afirmó Meza sobre Alfaro.

Aunque el interés de Boca Juniors suene tentador, Maxi Meza explicó que hoy piensa en Monterrey y en revertir su situación en el club mexicano (llegó por 14 millones de dólares y apenas trascendió). "No sé si es real el interés de Boca, yo pienso en Monterrey. Lo que más necesito es hacer una buena pretemporada, algo fundamental para el jugador para mantenerse en forma todo el semestre. Estoy esperando eso", sentenció.

EL DATO:

Maxi Meza jugó 27 partidos con Monterrey en el primer semestre del 2019, 13 de ellos como titular. Anotó 2 goles.