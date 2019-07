Jan Hurtado tras fichar por Boca Juniors: "Estoy muy feliz de llegar a este gran club" [VIDEO]

Una gran sorpresa ejecutó Boca Juniors este sábado 6 de julio. El cuadro 'xeneize' compró el pase del delantero de la selección de Venezuela, Jan Hurtado, por cinco millones de dólares: el atacante 'llanero' también tenía una opción de la Serie A.

El club dueño de su carta pase, Gimnasia, se decantó por la oferta de Boca Juniors debido a que superaba largamente a la expresada por Sampdoria, quien puso sobre la mesa 2 millones de dólares.

Tras conocerse la noticia, Hurtado declaró para TyC Sports como nuevo elemento que pisará el Estadio 'La Bombonera'. "Me sorprendieron todos. Estoy muy feliz de llegar a este gran club", indicó el futbolista de 19 años a la cadena argentina.

"Gracias a Dios se dio todo y estoy aquí en Boca. Es un mundo aparte", agregó el dirigido por Rafael Dudamel en la selección de Venezuela, pero no fue convocado para formar parte de la delegación en la Copa América 2019.

Cuando fue consultado si el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, lo había llamado, Jan Hurtado reveló que sí. "Sí, me comuniqué con el profesor. Me dijo que estaba contento con la llegada y que me esperaba", concluyó.

Jan Hurtado nació el 5 de marzo de 2000. Debutó profesionalmente en el 2016 con Deportivo Táchira, club en el que se mantuvo hasta la temporada 2018. Fue vendido a Gimnasia y Esgrima de la Plata, y tras su buena campaña en el Sudamericano Sub-20 de Chile 2019, fue traspasado a Boca Juniors por 5 millones de dólares.