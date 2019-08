Liberman sobre debut de De Rossi en Boca Juniors: "Se convirtió en referente de un equipo mudo"

Boca Juniors parece haber acertado con el fichaje de Daniele de Rossi. De acuerdo a la opinión del periodista argentino Martín Liberman para el programa "Debate Final" de FOX Sports, el italiano de 36 años no ha tardado tiempo para adaptarse al grupo y, asimismo, señala que se ha convertido en un referente de "un equipo de mudos" tras el juego que mostró frente a Aldosivi.

"Con un partido chiquito, lo de Daniele de Rossi llamó la atención [...] A su edad (36 años) se especulaba que no podía estar a la altura. La verdad que con las 'pinceladas' en La Bombonera demostró que tiene que jugar mucho más que Marcone [..] Se acomodó muy rápido al grupo, fue el mejor de la cancha. El impacto que generó en sus compañeros fue notable", dijo Martín Liberman.

"DE ROSSI SE CONVIRTIÓ EN EL REFERENTE DE UN EQUIPO MUDO... TIENE MUCHA JERARQUÍA"#DebateFinalFOX - @libermanmartin comenzó el programa con su comentario editorial, en el que se refirió al gran inicio del italiano. pic.twitter.com/QtDfSVJxzj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 20, 2019

"Buffarini no habla, Izquierdoz no habla, Goltz no habla, Villa mira para abajo, Marcone es callado [...]. En un equipo mudo (que se entienda bien los términos, sí), sin referentes históricos, (Danielle de Rossi) rápidamente se convirtió en el referente máximo. Obviamente, no solo porque hable o porque ordene sino porque hace todo sencillo, porque lo hace todo corto, porque lo hace largo, porque sabe lo que la jugada pide. Cuando hay que dividir la pelota, él sabe que hacer. Está claro que tiene mucha jerarquía. Está claro que puede jugar en Argentina y él, junto a Tévez, demostró que fue la figura de la cancha", agregó

Martín Liberman continuó con sus elogios sobre Daniele de Rossi y rompió contra todas las críticas que surgieron previo a su fichaje a Boca Juniors.

"Cuando Danielle De Rossi empieza a mermar físicamente es porque se cansó, no porque no tenga velocidad. En ningún momento parecía un viejito de 36. Mientras le dio la nafta, estuvo bien. Ya no es solo la mística, la historia, el campeón del mundo, el tipo que viene de Italia, el tano que se la juega por el fútbol de sudamérica... es un jugadorazo el que llegó al fútbol argentino", finalizó.