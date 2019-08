Alina Moine y Marcelo Gallardo: Periodista de Fox Sports se puso nerviosa al negar relación [VIDEO]

La situación de Marcelo Gallardo y Alina Moine todavía no ha sido esclarecida. En las últimas horas, la prensa de espectáculos en Argentina dio a conocer que el entrenador de River Plate y la reconocida periodista de Fox Sports mantendrían una relación sentimental. La situación ha hecho que la conductora sea buscada por sus colegas en busca de sus primeras declaraciones del tema.

Tras salir a flote el rumor, Alina Moine fue esperada en las afueras de la sala de conducción de Fox Sports. Luego de una breve espera, la también actriz salió a borde de su camioneta, desde donde atendió a las interrogantes que le propuso un reportero del canal ‘El Trece’. Obviamente, el tema de conversación era la situación amorosa que atravesaba.

“¿Es cierto que serías la pareja de Marcelo Gallardo?”, fue la pregunta directa que recibió Alina Moine. La famosa periodista trató de mantener la calma, pero el nerviosismo terminó superando a su compostura. El rotundo “no”, repetido hasta en quince ocasiones, se escuchó como respuesta, pero era notoria una sonrisa nerviosa en su rostro, sin poder hilar más palabras. Raro en ella, por su gran habilidad.

El insistente reportero volvió a la carga y señaló uno de los detalles que ha generado polémica. “Se sabe que Marcelo Gallardo hará oficial la separación con quien fuera su esposa, ¿es para hacer oficial la relación contigo?”. Ante ello, Alina Moine sostuvo: “Yo de la vida de Marcelo no puedo hablar, por mí puedo decir que no hay nada, no tengo nada con él”

“Lo conozco, tenemos buena relación y ahí nomás. No tengo ni idea de dónde salió ese rumor, pero lo desmiento”, añadió la conductora de Fox Sports, todavía con una sonrisa nerviosa. Otra vez el reportero lo puso en aprietos con una nueva consulta, al preguntarle que si Marcelo Gallardo fuera uno de los candidatos a tener una relación con ella, “¿tendría alguna opción?”.

Otra vez, Alina Moine reiteró su negativa al rumor de la relación con el entrenador de River Plate, pero con señales gesticulares que ponen en duda lo dicho. Por lo pronto, Marcelo Gallardo está concentrando con su plantel para el encuentro ante Cerro Porteño, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido será en Argentina. ¿El ‘Muñeco’ también recibirá estas preguntas?