River Plate vs Boca Juniors [EN VIVO] Superclásico argentino

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO | Clásico del fútbol argentino se ejecturará este domingo 1 de septiembre en el Monumental de Núñez a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) y 5.00 p.n. (hora de Buenos Aires), por la fecha 7 de la Superliga Argentina. Revisa la programación completa de canales y los horarios disponibles para este gran partido.

Hoy domingo 1 de septiembre desde las 3:00 p.m. hora peruana / y 5:00 p.m / hora argentino se disputará el clásico argentino de la Superliga Argentina. Sigue EN VIVO ONLINE EN DIRECTO el encuentro vía la señal de TNT y Fox Sports Premium. Pero, Libero.pe te traerá el minuto a minuto.

Qué canal transmitirá el Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Superliga 2019

Para VER EN VIVO ONLINE EN DIRECTO el Superclásico argentino entre Boca Juniors vs River Plate en el Monumental de Núñez, solo sintoniza la señal de TNT y Fox Sports Premium.

Cómo ver partido SuperLiga Argentina 2019 por TV Pública y Fox Sports

Para territorio nacional, Fox Sports transmitirá el Superclásico argentino, mientras que para Argentina, TNT y Fox Sports Premium llevará a sus hogares la Superliga entre River Plate vs Boca Juniors en el Monumental de Núñez.

River vs Boca pronóstico Supercopa Apurogol EN VIVO

Timberazo

River Plate: 2.06

Empate: 3.21

Boca Juniors: 3.52

Inkabet

River Plate: 2.15

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.50

Betsson

River Plate: 2.09

Empate: 3.25

Boca Juniors: 3.50

Te Apuesto

River Plate: 2.08

Empate: 3.10

Boca Juniors: 3.10

bet365

River Plate: 2.20

Empate: 3.20

Boca Juniors: 3.20

Boca Juniors viene de sellar su clasificación hacia la siguiente ronda en la Copa Libertadores luego de haber igualado 0-0 ante LDU de Quito en 'La Bombonera': los 'xeneizes' vencieron 3-0 en el choque de ida y ello fue suficiente para acceder de fase.

No obstante, los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán que mejorar para medirse ante los 'Millonarios' quienes también sellaron su clasificación en el certamen continental tras eliminar a Cerro Porteño en Paraguay: igualaron Asunción, pero habían vencido previamente en el Monumental de Núñez.

⏮️ 2006 ⚽ Definición 🔟 puntos de @G_Higuain para su segundo gol de la tarde en la victoria 3-1 del Millonario en su casa.#SuperclásicoMonumental 🏟️ pic.twitter.com/dlIBP1aycv — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2019

Justamente, el mencionado recinto, será testigo una vez más del accionar de los pupilos de Marcelo Gallardo. El 'Muñeco' presenta una gran predominancia sobre Boca Juniors y pretende alargarlo. Eso sí, sufrieron una dolorosa derrota ante Talleres de Córdoba.

Esa sorpresa no estaba dentro de los cálculos del estratega argentino y retomarán precauciones para la ofensiva visitante. Cabe señalar que Gallardo tendrá que suplir la ausencia de Javier Pinola, quien fue expulsado ante Talleres, y todo apunta a que Robert Rojas (o Paulo Díaz) será la pareja central de Martínez-Quarta.

¡Próximo partido!



👉 Superliga

⚽ River

📅 Domingo 1/9

⏱ 17:00

📌 Estadio Monumental

👤 Fernando Rapallini#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/FmHIv6pKiD — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 31, 2019

River Plate vs Boca Juniors | Posibles alineaciones | Copa Libertadores

River Plate: Armani; Montiel, Rojas, Martínez-Quarta, Casco; Zuculini, Palacios, De la Cruz, Fernández; Borré y Pratto.

DT: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Weigandt, López, Izquierdoz, Más; De Rossi, Marcone, Capaldo, Mac Allister, Salvio; Tevez y Ábila.

DT: Gustavo Alfaro.

Qué canal transmite GRATIS River Plate vs Talleres EN VIVO Superliga Argentina vía TNT Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

A qué hora juegan River Plate vs Boca Juniors en Buenos Aires por canal TNT Sports

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 a.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Dónde ver TNT Sports EN VIVO River Plate vs Boca Juniors por Superliga Argentina | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Dónde ver TyC Sports EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD).

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD).

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD).

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital).

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD).

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital).

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD).

Dibox: Canal 103 (HD).

Partidos fecha 7 de Superliga Argentina 2019 | River Plate vs Boca Juniors

Partido: Colón vs Rosario Central

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Brigadier General Estanislao López

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Atlético Tucumán vs Arsenal

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental Presidente José Fierro

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Newll's Old Boys vs Huracán

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Marcelo Alberto Bielsa

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Talleres vs Aldosivi

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Mario Alberto Kempes

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15

Canal: Fanatiz USA

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental

Etapa: fecha 7

Hora: 3.00 p.m.

Canal: FOX Sports 2, TNT Sports, TyC Sports, ESPN, TV Pública y FOX Sports Premium Argentina