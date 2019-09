River vs Huracán [FOX Sports EN VIVO] VER gratis Fox Premium Superliga Argentina

FOX Sports EN VIVO River Plate vs Huracán ONLINE Partido de hoy Superliga Argentina 2019 | El "Millonario" y el "Globo" chocarán este sábado 14 de septiembre (6.00 p.m. hora peruana; 8.00 p.m. hora Buenos Aires / vía FOX Sports Premium) en el estadio Tomás Adolfo Ducó ("El Palacio") por la fecha 6 de la Primera División del fútbol argentino. Sigue el MINUTO a MINUTO por INTERNET en Libero.pe.

River Plate, décimo con 8 puntos, intentará acercarse al líder con una victoria ante Huracán, que deambula por el centro de la tabla de posiciones, luego de igualar sin goles en el superclásico frente a Boca Juniors en el Estadio Monumental.

Para este juego contra Huracán, el técnico Marcelo Gallardo podrá contar con todos los jugadores de River Plate en óptimas condiciones físicas salvo los centrocampistas Cristian Ferreira, el capitán Leonardo Ponzio y el colombiano Juan Fernando Quintero.

En el historial, River Plate y Huracán han disputado un total de 156 partidos con 78 victorias para el "Millonario" (282 goles), 29 triunfos para el "Globo" (170 tantos) y 49 empates. La diferencia favorece al cuadro de la franja.

Este podría ser el once de Marcelo Gallardo en River Plate: Franco Armani; Montiel, Rojas o Martínez Quarta, Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nicolás de la Cruz; Lucas Pratto y Suárez.

A qué hora juegan EN VIVO River Plate vs Huracán en Buenos Aires por FOX Sports

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 9.00 a.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Francia: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Alemania: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Portugal: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Holanda: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Inglaterra: 11.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO River Plate vs Huracán vía FOX Premium Argentina

Argentina: Fox Sports Premium Argentina.

Internacional: Bet365, Fanatiz International.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO River Plate vs Huracán | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Huracán | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Partidos de hoy Superliga Argentina 2019 Fecha 6 | River Plate vs Huracán

11.15 a.m. - Arsenal vs Unión de Santa Fé

1.30 p.m. - Central Córdoba vs Defensa y Justicia

1.30 p.m. - Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors

3.45 p.m. - Colón de Santa Fé vs. San Lorenzo

6.00 p.m. - Huracán vs. River Plate

Apuestas y Pronósticos EN VIVO River Plate vs Huracán: cuotas de casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

River Plate: 1.62

Empate: 3.80

Huracán: 5.75

Casa de apuestas: Betsson

River Plate: 1.62

Empate: 3.80

Huracán: 5.35

Casa de apuestas: Te Apuesto

River Plate: 1.55

Empate: 3.50

Huracán: 5.10

Casa de apuestas: bwin

River Plate: 1.62

Empate: 3.60

Huracán: 5.50

Casa de apuestas: bet365

River Plate: 1.57

Empate: 3.75

Huracán: 6.00

Casa de apuestas: Betfair

River Plate: 1.56

Empate: 3.50

Huracán: 5.00

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO River Plate vs Huracán

Huracán: Antony Silva, Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Mariano Bareiro, Carlos Araujo, Adrián Calello, Mauro Bogado, Lorenzo Faravelli, Fernando Coniglio y Andrés Chávez.

Entrenador: Juan Pablo Vojvoda.

River Plate: Franco Armani; Montiel, Rojas o Martínez Quarta, Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nicolás de la Cruz; Lucas Pratto y Suárez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.