Superliga Argentina EN VIVO: Programación, canales y tabla de posiciones de la fecha 7

La Superliga Argentina 2019-20 sigue en marcha y este viernes iniciará la jornada 7. El campeonato tiene como líder absoluto a Boca Juniors, además de invicto, aunque San Lorenzo y Talleres de Córdoba se muestran como competencia directa por ese puesto. En tanto, River Plate escala con peligrosidad, pero debe esperar de otros resultados para poder llegar a lo más alto.

El viernes 20 de septiembre inicia la jornada, con Unión de Santa Fe recibiendo a Rosario Central, invicto, (5:00 p.m. hora peruana), ambos con cuatro fechas sin ganar: el primero con racha de derrotas y su rival con empates. Luego, a las 7:10 p.m., el también invicto Argentinos Juniors recibe a Central Córdoba y si gana se podría convertir en el líder momentáneo de la superliga.

¡#HoyJuegaCentral! 💛💙



🕓 19.00 hs



🏟️ 15 de abril



📺 TNT



👨‍⚖️ Pablo Echavarría pic.twitter.com/IqzlAa4PvG — Rosario Central (@CARCoficial) September 20, 2019

La jornada sabatina inicia con el Estudiantes vs Patronato (11:15 a.m.), pero tendrá al encuentro más importante horas después. Boca Juniors de Gustavo Alfaro (3:45 p.m.) se medirá con San Lorenzo, en un duelo directo por el primer lugar. El ‘Xeneize’ llega tras una ajustada victoria sobre el pincha (1-0), mientras el ‘Cuervo’ cayó 2-1 en su visita a Colón. Los gemelos Romero buscan celebrar en casa.

El cierre tendrá al Independiente vs Atlético Tucumán (6:00 p.m.), ambos de bajo rendimiento hasta ahora. Para el domingo, muy temprano, Newell’s Old Boys, complicado por el descenso, chocará con Aldosivi (9:00 a.m.). A las 3:45 p.m., Racing Club, vigente campeón, intentará conseguir su tercera victoria al hilo, esta vez recibiendo a un entonado Arsenal (4° en la tabla).

¡Así será la atención al socio de cara al partido del domingo!#Socios#RacingArsenal pic.twitter.com/obOLHVGP9M — Racing Club 🏆 (@RacingClub) September 19, 2019

La fecha dominical cierra con un peruano como protagonista. River Plate (6° con 11 puntos) recibe a Vélez Sarsfield (11° con 10) de Luis Abram en el Monumental, atractivo juego por el buen estilo que ambos equipos practican. Los dirigidos por Marcelo Gallardo sigue en alza, aunque no contarán con Lucas Pratto, mientras que Gabriel Heinze ya ha dado pelea y va por el golpe.

[Parte médico]

Pratto: lesión muscular en isquiotibial izquierdo.

De La Cruz: distensión del psoas derecho.



[Diferenciados]

Quintero, Ponzio, Ferreira y Lux. pic.twitter.com/Pf0enPRUl1 — River Plate (@RiverPlate) September 19, 2019

Finalmente, Diego Armando Maradona tendrá protagonismo recién el domingo, ya que el colero Gimnasia La Plata quiere sumar su primera victoria y salir del fondo de la Superliga Argentina. Al frente estará Talleres de Córdoba, que lleva tres triunfos seguidos. ¿Podrá el ‘Diego? Revisa la programación completa de la Superliga Argentina (en horario de Perú) y la tabla de posiciones.

⚽️🔛 Trabajos tácticos, defensivos y ofensivos con pelota en las canchas 3 y 4 de Estancia.



¡Dale Lobo! 🐺💪🏻 pic.twitter.com/kp3RIIeiMI — GIMNASIA 🐺 (@gimnasiaoficial) September 19, 2019

Superliga Argentina: Programación de la fecha 7

Superliga Argentina - Tabla de posiciones