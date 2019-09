[FOX Sports 2 EN VIVO ]River vs Vélez EN DIRECTO PT 0-0 por Superliga

TNT Sports y FOX Sports EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield ONLINE y TyC Sports por Superliga Argentina | Este domingo 22 de septiembre, a partir de las 8.00 p.m. (hora de Buenos Aires), "El Millonario" y "El Fortín" disputarán un emocionante partido en el Estadio Monumental de Núñez por la jornada 7 de la Superliga 2019. Mira EN DIRECTO vía Facebook el MINUTO a MINUTO del Fútbol Argentino por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | River Plate vs Vélez Sarsfield vía TNT Sports

Sigues todos los detalles del partido entre River Plate vs Vélez Sarsfield.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

33' La defensa de Vélez Sarsfield resiste. Hubo dos córners a favor de River Plate. La pelota ahora se encuentra en el mediocampo. Pasó el peligro.

32' Tiro de esquina para River Plate.

27' Hoyos llega tarde cuando disputa el balón ante Matías Suárez. ¡Hay penal! Sin embargo, el árbitro no la ha cobrado.

24' Falta de Agustín Bouzat (Vélez Sarsfield).

24' Paulo Díaz (River Plate) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23' River presiona y logra tener situaciones de gol, aunque le falta precisión. Fuerte remate de Julián Álvarez que supo contener el arquero rival.

21' Remate fallado por Santos Borré (River Plate) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Milton Casco con un centro al área.

Tarjeta amarilla para Luis Abram en Vélez

18' Tarjeta amarilla para Luis Abram tras una fuerte falta sobre Rafael Santos Borré.

17' Centro de Milton Casco es rechazado por Luis Abram. Se vuelve a salvar Vélez Sarsfield.

14' Tiro libre a favor de River Plate. Error de Maxi y ahora la recupera "Nacho" Fernández. Centro de Julian Álvarez termina en las manos de Hoyos.

12' Cabezazo de Janson no causa problemas al portero Armani.

11' Disparo de Álvarez llega a la manos del portero Hoyos.

8' Contra de River Plate. Centro de Rafael Santos Borré es desviado por un defensor de Vélez Sarsfield.

7' Tiro libre para Vélez Sarsfield.

4' Ahora es el turno de Vélez Sarsfield. Disparo de Nico Domínguez por poco sorprende a Franco Armani. Saque de meta para River Plate.

3' Luis Abram le roba un balón a Borré. Se acaba de salvar Vélez Sarsfield tras una contra de River Plate.

2' Disparo de Matías Suárez se marcha ligeramente desviado. Vélez intenta acomodarse pero no puede. Presiona mucho River Plate arriba.

1' Intensos primeros minutos entre River Plate y Vélez Sarsfield.

1' ¡Comenzó el partido entre River Plate y Vélez Sarsfield!

- En breves minutos inicia el partido.

- ¡Culminó el calentamiento!

- ¡Comenzó el calentamiento de los jugadores de River Plate y Vélez Sarsfield!

Historial en Primera

Jugaron 180 partidos.

River Plate ganó 87 veces.

Vélez ganó 49 veces

Empataron 44 veces

- La llegada de los jugadores de River Plate al Monumental de Núñez.

📽️ ¡Casi listos!

Viví la previa del partido frente a Vélez en el Monumental #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/UETjFUCf3Y — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2019

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz, Casco; Palacios, Pérez, Fernández; Santos Borré, Álvarez y Suárez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

📋 ¡Equipo confirmado! Así va esta noche el Millonario ante Vélez.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/4PepVy1dZp — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2019

Vélez Sarsfield: Hoyos; Domínguez, Giannetti, Abram, Cufre; Galdames, Giménez, Robertone; Bouzat, Romero y Janson.

Entrenador: Gabriel Heinze.

- Así fue la llegada del bus de Vélez Sarsfield al Estadio Monumental.

¡LLEGÓ VÉLEZ! 💪🏼



El Fortín ya está en el Estadio Monumental. Así llegaba el micro 👇🏼 pic.twitter.com/gzCcOvj8oT — Radiopasillo Monumental (@RPM_CARP) September 22, 2019

- La mayor goleada de River Plate sobre Vélez Sarsfield.

El historial de #River - #Velez



La mayor goleada del Millonario frente El Fortín se produjo en la fecha 7 del Torneo Apertura 2007. También se repitió en el año 1957.



Victoria por 5-0 con goles de Belluschi x3, Fernández y Ríos. pic.twitter.com/bRTiLYHQZz — Banda Roja (@BandaRoja_) September 22, 2019

- Pronto viviremos el partidazo entre River Plate y Vélez Sarsfield.

📸 Nuestro Manto Sagrado ya está preparado en casa 🏟 #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/BRpQp8MZ0k — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2019

Barristas de River Plate fueron detenidos por la Policía

- Más información.

- Horas previa al partido, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires realizó 28 allanamientos en la zona sur del conurbano bonaerense donde se intervino a diez integrantes de la barra brava "Los borrachos del tablón" de River Plate. Los jóvenes fueron detenidos porque estos se encontraban reuniendo armas de fuego. Según comunicaron los agentes, los hinchas iban enfrentarse a la facción rival "La barra del oeste" antes del juego contra Vélez Sarsfield.

"Tenencia ilegal de arma de guerra, Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización, Supresión de numeración de objeto registrable, Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, Encubrimiento, Robo, Acopio ilegal de munición de arma de guerra". Interviene la UFI 2 de Lanús a cargo del Doctor Jorge Grieco.

- Vélez Sarsfield confirma que habrá una transmisión especial del partido a través de su cuenta de YouTube.

📻 A las 19hs, poné #JuegaVélez, la transmisión oficial por AM1220.



Desde el Monumental estaremos con la previa y el encuentro ante @RiverPlate.



Seguilo en vivo ➡️ https://t.co/oNvfZoiuKI pic.twitter.com/GfPkJKGAXo — Vélez Sarsfield (@Velez) September 22, 2019

- Así se encuentra el vestuario de River Plate previo al partido contra Vélez Sarsfield.

📽️ ¡El vestuario del Millonario listo para el partido de esta noche! 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Qem578sMF7 — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2019

Cómo llegar al Estadio Monumental para ver River Plate vs Vélez Sarsfield

Sigue las indicaciones que ofrece la cuenta de Twitter de River Plate.

ℹ️ Información y accesos al Monumental para el partido de hoy frente a Vélez 👉🏼 https://t.co/HgzDZTOHf6 pic.twitter.com/sNriWwfGwN — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2019

Aquí el mapa para poder llegar al Estadio Monumental de River Plate.

River vs Vélez EN VIVO vía TV Pública y TNT Sports ONLINE | Tabla de posiciones de Superliga

- River Plate marcha en la octavo posición de la Superliga Argentina con 11 puntos; mientras que Vélez Sarsfield ocupa el puesto once con 10 unidades.

Resultados EN DIRECTO de la FECHA 7 de la Superliga Argentina | APUROGOL

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Vélez Sarsfield!

Antesala River Plate vs Vélez Sarsfield

River Plate y Vélez Sarsfield se han enfrentado en 180 oportunidades dentro de la historia de la era profesional del fútbol argentino donde se registran 87 victorias y 298 goles para el Millonario, 49 triunfos y 208 goles para el Fortín y 44 empates. Claramente, la estadística indica una diferencia de 38 batallas ganadas por el conjunto donde es ídolo el "Príncipe" Enzo Francescoli.

Para este partido de la Superliga, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, buscará resolver las interrogantes de su formación ante las bajas de dos hombres importantes como Nicolás De La Cruz, quien sería reemplazado por Jorge Carrascal o Benjamín Rollheiser, y Lucas Pratto. También es una incógnita sobre si se utilizará a Javier Pinola o Paulo Díaz para acompañar a Martínez Quarta para el duelo contra Vélez Sarsfield.

Así sería el once confirmado de River Plate para el partido contra Vélez Sarsfield

River Plate: EFranco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal o Benjamín Rollheiser; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

En Vélez Sarsfied, el estratega Gabriel Heinze no retocará la formación que en la fecha pasada superó ajustadamente como local a Atlético Tucumán (1-0 con gol de Lucas Janson) y mantendrá en el mediocampo a Fernando Gago, un símbolo de Boca Juniors cuya presencia no pasará desapercibida por la hinchada de River Plate.

Luis Abram jugará ante River Plate

La presencia del defensor peruano Luis Abram también fue confirmada por Heinze en la formación inicial de Vélez Sarsfield para enfrentar a River Plate.

Así sería el once confirmado de Vélez Sarsfield para el partido ante River Plate

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Gastón Giménez o Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone, Fernando Gago, Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson.

A qué hora juegan River vs Vélez EN VIVO horario Buenos Aires por TNT Sports y FOX Sports

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre)

España (Islas Canarias): 11.45 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre)

Francia: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre)

Alemania: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre).

Portugal: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre)

Holanda: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre)

Inglaterra: 12.45 a.m. (lunes 23 de setiembre)

Qué canal transmitirá el River vs Vélez EN VIVO Superliga 2019 vía TV Pública, TNT y FOX Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Cómo ver partido SuperLiga Argentina 2019 por TyC Sports EN VIVO River Plate vs Vélez | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Dónde ver FOX Sports 2 EN VIVO River vs Vélez Sarsfield | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Vélez | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Dónde ver TNT Sports EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Partidos de hoy Superliga Argentina 2019 Fecha 7 | River Plate vs Vélez Sarsfield

9:00 a.m. Newell's Old Boys vs Aldosivi por canal FOX Sports 2.

11:15 a.m. Godoy Cruz vs Banfield por canal TyC Sports Internacional y TNT Sports.

1:30 p.m. Lanús vs Colón por canal TyC Sports Internacional y FOX Sports.

3:45 p.m. Racing Club vs Arsenal por canal TyC Sports Internacional y FOX Sports.

6.00 p.m. River Plate vs Vélez Sarsfield FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play y TNT Sports Argentina.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

River Plate: 1.51

Empate: 4.00

Vélez Sarsfield: 5.91

Casa de apuestas: Inkabet

River Plate: 1.57

Empate: 4.00

Vélez Sarsfield: 6.25

Casa de apuestas: Betsson

River Plate: 1.54

Empate: 4.00

Vélez Sarsfield: 5.95

Casa de apuestas: Te Apuesto

River Plate: 1.50

Empate: 3.60

Vélez Sarsfield: 5.60

Casa de apuestas: Bet365

River Plate: 1.53

Empate: 3.80

Vélez Sarsfield: 6.50

Casa de apuestas: bwin

River Plate: 1.57

Empate: 3.75

Vélez Sarsfield: 5.75

Casa de apuestas: Rivalo

River Plate: 1.55

Empate: 4.00

Vélez Sarsfield: 6.00

Casa de apuestas: Betfair

River Plate: 1.48

Empate: 4.00

Vélez Sarsfield: 6.00

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield

River Plate: Franco Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz o Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone, Gastón GIménez, Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson.

Entrenador: Gabriel Heinze

Árbitro: Andrés Merlos.