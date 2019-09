Maradona sobre el árbitro del Gimnasia-Talleres: "Nació malo y va a morir malo" [VIDEO]

Gimnasia de La Plata la pasa recontra mal en la Superliga Argentina y el fantasma del descenso está cada vez más cerca. A pesar de que Diego Armando Maradona asumió las riendas del club hace algunas semanas, aún no ha conseguido sumar una victoria y hoy lunes volvió a perder, esta vez ante Talleres.

El partido se disputó el Córdoba y el árbitro fue uno de los protagonistas, ya que expulsó a dos jugadores, uno de cada equipo, y cobró dos polémicos penales a favor de la ex escuadra de Miguel Araujo. Maradona no se aguantó y apenas terminó el juego, salió a las cámaras a criticar con todo al juez.

"Talleres fue un buen adversario, lástima el árbitro que siempre se entromete en dos equipos que quieren jugar al fútbol. No se le puede decir nada a Mastrángelo (el árbitro del partido) porque ya es malo, nació malo y va a morir malo", manifestó el mítico exfutbolista argentino.

"Me voy con amargura. Llega este penal. Siempre hay suspicacia con los penales. Pasan al frente por 2-1 con este penal. No me gusta. Me gusta que el árbitro lo haga bien para los dos", sostuvo el popular Diego Armando.

"Queda mucho, hay que seguir trabajando. No nos podemos relajar. Será durísimo", finalizó.

Gimnasia vs Talleres: Maradona contra el árbitro

Hay que recalcar que el ‘Pelusa’ recibió un emotivo homenaje del ‘Matador’ y el Estadio Mario Alberto Kempes lució un marco espectacular. Y es que la hinchada lo recibió con cohetes, fotos enormes y un gigantesco panel de él emulando su gol a Inglaterra en el Mundial de México ’86.

El 'Lobo' le tocará jugar este sábado con River Plate en su casa y tendrá a favor que los 'millonarios' pondrán a varios suplentes porque el martes 1 de octubre le toca jugar con Boca Juniors la primera semifinal de la Copa Libertadores 2019.