Boca Juniors vs Newell’s EN VIVO vía Fox Sports 2: alineaciones y pronóstico por Superliga Argentina

Boca Juniors vs Newell’s EN VIVO vía Fox Sports 2 | este sábado 28 de septiembre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) por fecha 8 de la Superliga Argentina. El encuentro se jugará en La Bombonera y también será transmitido EN DIRECTO por Fanatiz USA y Fox Sports Play. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro Darío Herrera será encargado de impartir justicia. La actuación de Boca Juniors hasta ahora se lleva elogios, en gran parte por la efectividad que han mostrado hasta ahora. Si bien son los líderes absolutos y todavía invictos, el estilo de juego que propone el entrenador Gustavo Alfaro no ha convencido del todo… aunque, claro, los resultados respaldan y callan las críticas.

Hasta ahora, el xeneize suma 7 partidos al hilo sin conocer la victoria, además de que logró mantener su portería sin recibir goles. Es más, Esteban Andrada atraviesa por un gran nivel y suma 1048 minutos invicto, logrando marcar un récord importante defendiendo los colores de Boca Juniors. En ataque, Wanchope Ábila regresa tras su lesión y podría dejar en el banco a Franco Soldano.

En tanto, Newell’s Old Boys es uno de los aspirantes a seguir escalando en la tabla de posiciones y una victoria los pondría a solo un punto de su rival de turno. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka se han hecho fuerte en casa, pero jugando en condición de visitante tienen una gran deuda pendiente. Por superliga, no ganan desde el 2018: fue 3-0 sobre San Martín de Tucumán (7 de diciembre).

Hasta ahora, la defensa de los leprosos han mostrado un buen nivel, solo recibiendo goles en tres de los 6 juegos que disputó. Mauro Zárate, Wanchope Ábila, Franco Soldano y Carlos Tévez son las armas en ofensivas que buscarán vulnerar la defensa de Newell’s, aunque seguro tratarán de aprovechar que Boca Juniors también tendrá la mente en el clásico ante River Plate por la Libertadores.

Boca Juniors vs Newell’s: Posibles alineaciones por la Superliga Argentina

XI Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate y Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.

XI Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Darío Kudelka.

A qué hora juegan Boca Juniors vs Newell’s EN VIVO por Fox Sports por la Superliga Argentina

Apuestas y pronósticos del Boca Juniors vs Newell’s por la Superliga Argentina

¿En qué canales juega Boca Juniors vs Newell’s por la Superliga Argentina EN VIVO?

Boca Juniors vs Newell’s EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs Newell’s, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.