Diego Maradona realizó peculiar baile tras primera victoria con Gimnasia La Plata [VIDEO]

La llegada de Diego Armando Maradona al fútbol de Argentina, su nación y donde es muy querido, generó gran expectativa. El histórico ex futbolista llegó para conducir a un necesitado Gimnasia La Plata, equipo colero en la actual Superliga y en puesto de descenso por el promedio que se maneja. El trabajo, sin lugar a dudas, es duro, aunque no hay retos que no acepte.

A pesar de las buenas emociones que dejó su equipo en las primeras presentaciones, el ‘Lobo’ se llevó solo derrotas: 2-1 ante Racing Club y Talleres de Córdoba, mientras que fue 2-0 contra River Plate. No obstante, bajo el mando de Diego Maradona, Gimnasia empezó a encontrar mayores respuestas futbolísticas, las que fueron consolidadas esta tarde.

En condición de visitante, Gimnasia La Plata doblegó por 4-2 a Godoy Cruz, sumando su primer triunfo en la Superliga Argentina, dejando también el último lugar de la tabla, aunque el descenso todavía es latente. No obstante, lograr los tres puntos son un motivo de celebración para todo el plantel, los hinchas y en especial para Diego Armando Maradona.

Luego del triunfo, los festejos se realizaron en los camerinos del Estadio Malvinas Argentinas, donde ‘Maradó’ fue protagonista, como siempre. Ya en su etapa con Dorados de Sinaloa en México, cada victoria tenía al Diego realizando algunos pasos de baile y esta vez no fue la excepción, a pesar de sus conocidas dolencias en las piernas que lo persiguen.

Tomando un gran protagonismo nuevamente, Diego Maradona se colocó en el centro de círculo que hicieron sus jugadores y ahí empezó el espectáculo. El entrenador empezó con movimientos lentos, mientras era acompañado por los aplausos y gritos de sus dirigidos, que intentaban entonar una melodía conocida en Argentina. Era un ambiente de felicidad.

La fiesta continuaba, con el campeón del mundo tomando cada vez más ritmo, para finalmente acompañar con cantos. La presencia de Diego Armando Maradona otorga un cálido ambiente para el plantel de Gimnasia La Plata, que sueña con mantener la categoría. De la ‘mano de D10s’ nada parece imposible de conseguir.