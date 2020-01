Boca Juniors venció 2-0 a Universitario por el Torneo de Verano 2020 [VIDEO]

Boca Juniors se impuso con categoría a Universitario, en el primer amistoso de Miguel Ángel Russo. El equipo xeneize no mostró su mejor cara en la primera parte, pero reaccionó en la segunda y muy temprano encontró la ventaja, que supo manejar sin muchos problemas.

Una mano polémica terminó en penal para Boca Juniors, que Sebastián Villa aprovechó y dejó sin oportunidad a José Carvallo. En los minutos restantes, Gregorio Pérez hizo ingresar a algunos jóvenes y el encuentro fue perdiendo intensidad, lo que Boca Juniors aprovechó.

Finalmente, el partido amistoso quedó cerrado con el gol de cabeza de Wanchope Ábila (68'). El delantero fue protagonista tiempo después, porque Néstor Pitana decidió expulsarlo por los constantes reclamos y mal uso del lenguaje que utilizó desde que hizo su ingreso.

Así, Universitario pone fin a su travesía en Argentina, con la victoria 2-1 sobre Huracán y la caída 2-0 ante Boca Juniors. Ahora, tendrán que enfocarse en hacer mejor las cosas en la 'Noche Crema', para este sábado, día en el que se enfrentarán a Cerro Largo de Uruguay.

FINAL: Boca Juniors 2-0 Universitario

68' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA! Wanchope Ábila estira la ventaja de cabeza.

61' TARJETA AMARILLA: Buffarini (Boca) amonestado.

60' Salida desde meta para Universitario, por una falta ofensiva en su área.

56' Recibió en buena posición Dos Santos (Universitario), ero estaba en posición adelantada.

55' TARJETA AMARILLA: Reynoso (Boca) amonestado.

50' Boca Juniors ahora se hace dominador, con presión y toques cortos.

48' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA! Sebastián Villa anotó de penal.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Boca 0-0 Universitario

37' ¡UFFF! Fabra (Boca) llegó solo para rematar un pase de taco de Soldano, pero la defensa de Universitario salva con una barrida.

35' Tiro libre en salida para Boca Juniors. Los ataques de la U no prosperan.

33' Falta de Campuzano contra Millán, que llegó con fuerza por atrás.

29' Tiro libre en salida para Universitario, por una falta contra Urruti, que intentaba salir de contragolpe.

25' TARJETA AMARILLA: Alfageme (Universitario) sancionado.

24' Dos tiros de esquina para Boca Juniors, pero ninguno de los dos genera peligro.

23' El partido sigue con su marcha regular.

20' El lente de contacto del portero Marcos Díaz (Boca) generó molestia en su vista y el partido se detiene.

19' Gran acción colectiva de Universitario, con toques por la derecha con Millán, Quintero y centro final de Corzo, pero termina en las manos del portero.

16' Genial jugada de Salvio (Boca), dejando a tres rivales en el camino con grandes movimientos. No obstante, no logró ceder un pase de gol en el área chica. Corzo despejó.

12' Jugada preparada de Universitario, que deja a Corzo libre por la derecha para el cabezazo, pero logran bloquearlo.

08' Presión alta de Universitario. Millán la tiene en el medio y busca a Quintero con un pase largo, pero este no logra controlar.

06' Gran pase de Donald Millán (Universitario), pero Dos Santos no logró contar con claridad.

02' Combinación de pases de un lado a otro de Universitario.

01' El partido entre Boca y Universitario inicia a las 8.00 p.m. de Lima (Perú) y 10.00 p.m. de Buenos Aires (Argentina).

U vs Boca

Alineaciones y Formaciones confirmadas Boca Juniors vs Universitario de Deportes

Boca Juniors: Díaz; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Salvio, Reynoso; Villa, Tevez y Soldano.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Universitario de Deportes: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Santillán; Alfageme, Barco, Millán, Quintero, Urriti y Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Universitario A puro gol ONLINE vía FOX Premium por la Copa San Juan 2020. Xeneizes y Merengues juegan este jueves 16 de enero (10.00 p.m. hora de Buenos Aires; 8.00 p.m. hora peruana) en el Estadio San Juan del Bicentenario por la Torneo de Verano. Mira el MINUTO x MINUTO vía INTERNET y Live Streaming TV con todas las incidencias por Libero.pe.

¿Por qué canal pasan el partido de Boca hoy?

El canal FOX Sports Premium hará la transmisión para Argentina; mientras que ESPN 2 y ESPN Play lo harán para el público de Perú.

Pirlo TV

Previa Boca Juniors vs Universitario

El guardameta de Boca Juniors Esteban Andrada se lesionó, fue dado de baja del amistoso de este jueves con el Universitario de Deportes y está en duda para el primer partido oficial del año, el 26 de enero con Independiente.

El club Boca Juniors informó este miércoles en su cuenta de Twitter que el arquero sufrió un "esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha", pero no aclaró el tiempo que creen que estará fuera de los campos. Su lugar en el duelo contra Universitario de Deportes será ocupado por Marcos Díaz.

Boca contra Universitario

Además de Andrada, de 28 años, Boca Juniors tampoco podrá contar por un esguince con el centrocampista Agustín Almendra para este juego amistoso contra Universitario de Deportes.

Boca Juniors enfrentará este jueves a Universitario de Deportes en la provincia de San Juan en el primer amistoso de preparación del año, tras la asunción de Miguel Ángel Russo como entrenador.

Universitario de Deportes ganó el último domingo a Huracán en San Juan por 2-1.

Ver FOX Sports 2 EN VIVO ONLINE GRATIS por INTERNET

El partido de Universitario de Deportes y Boca Juniors también se transmite por FOX Sports 2.

Zandortv FOX Sports Premium

Boca Juniors jugará otro amistoso en esa provincia ante el Athletico Paranaense brasileño este domingo.

El primer partido por los puntos del equipo de Russo en 2020 será el 26 de enero con Independiente en la décima séptima jornada de la Superliga Argentina.

A falta de siete jornadas para el final del torneo local, Boca Juniors es segundo con 29 puntos, uno menos que el líder Argentinos Juniors.

U vs Boca Juniors EN VIVO

Sigue el amistoso entre Universitario y Boca Juniors por la Copa San Juan.

FOX Sports EN VIVO por INTERNET

Fox Sports es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen estadounidense.

El Xeneize debutará en la Libertadores el 3 de marzo ante el Caracas venezolano en la primera jornada del Grupo H.

Universitario contra Boca Juniors

A Universitario de Deportes no le sobra tiempo. El debut en la Copa Libertadores 2020 ante Carabobo está a la vuelta de la esquina y Gregorio Pérez no piensa en otra cosa que no sea consolidar un once en busca de clasificar a la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica.

En ese sentido, el amistoso ante Boca Juniors servirá a Gregorio Pérez para darle la titularidad a algunos elementos que dejaron una grata imagen cuando les tocó entrar ante Huracán y que apuntan a ser una debilidad para el técnico uruguayo.

Zandor TV

Serán cuatro los jugadores que estrenarán titularidad con Universitario en la era Pérez. Tres de ellos flamantes refuerzos de la temporada y otro un juvenil que puede aprovechar el flojo rendimiento de Rafael Guarderas.

Federico Alonso, Jesús Barco, Donald Millán y Luis Urruti serán los nuevos inquinos del once titular en detrimento de Junior Morales, Guarderas, Gerson Barreto y Alejandro Hohberg. En el caso del 'Enano', acabó sentido en el primer amistoso en San Juan y recién volvería en la 'Noche Crema' ante Cerro Largo.

Formación de Boca Juniors

El primer once del Boca Juniors de Miguel Ángel Russo sería el siguiente: Marcos Díaz; Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso, Mas; Marcone; Salvio, Reynoso, Obando; Zárate y Abila o Soldano. Se espera el triunfo ante Universitario de Deportes.

Formación de Universitario de Deportes

El once de Universitario para enfrentar a Boca Juniors será el siguiente: José Carvallo, Aldo Corzo, Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfageme, Barco, Millán, Alberto Quintero, Urruti, Jonathan dos Santos.

Marcos Díaz en Boca Juniors

DescripciónMarcos Guillermo Díaz es un futbolista y argentino. Juega de arquero y actualmente se encuentra en el Club Atlético Boca Juniors, de la Superliga Argentina.

Universitario vs Boca Juniors EN VIVO | Alineaciones probables

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Quintero, Millán, Hohberg, Dos Santos.

Boca Juniors: Díaz, Jara, López, Alonso, Mas, Marcone, Reynoso, Salvio, Zárate, Obando, Ábila.

A qué hora juegan Universitario vs Boca Juniors EN VIVO por Torneo de Verano

20:00 horas Perú, Colombia

22:00 horas Argentina, Chile, Brasil, Uruguay

19:00 horas México

21:00 horas Venezuela

04:00 horas (Del día viernes 17 de enero) España

20:00 horas Estados Unidos, de Washington D. C., Distrito de Columbia

FOX Sports Premium Señal EN VIVO

Fox Sports Premium es un canal de televisión por suscripción argentino dedicado a la emisión específicamente del fútbol de ese país, junto con TNT Sports tras la alianza de Turner y Fox por los derechos de televisión del fútbol argentino, el cual reemplaza el programa público Fútbol Para Todos.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Boca vs Universitario | Canales TV

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Qué canales transmiten Universitario vs Boca Juniors EN VIVO por Torneo de Verano

Argentina ESPN 2, Fox Sports Premium, TNT Sports

Bolivia: ESPN Play

Chile: ESPN Play

Colombia: ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

México: ESPN Play

Paraguay: ESPN Play

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN Play

Venezuela: ESPN Play

Dónde se jugará el Torneo de Verano 2020 | Universitario vs Boca Juniors

De los seis partidos que se disputarán en el Torneo de Verano 2020, cinco de ellos se jugará en el Estadio Bicentenario de San Juan, Argentina. Pero, el único partido que se jugará en Uruguay será el Nacional vs River Plate. El resto de partidos donde participa Universitario, Boca, Huracán, Paranaense y Racing será en tierras gauchas.

Historial Universitario vs Boca Juniors

1944: Universitario 2-3 Boca

1951: Universitario 2-1 Boca

1957: Universitario 3-1 Boca

1960: Universitario 1-2 Boca

1965: Universitario 1-1 Boca

1965: Universitario 1-0 Boca

1966: Universitario 2-1 Boca

1966: Universitario 0-2 Boca

1967: Universitario 0-0 Boca

1970: Universitario 1-3 Boca

1970: Universitario 0-1 Boca

1971: Universitario 0-0 Boca

1981: Universitario 1-0 Boca

1989: Universitario 1-0 Boca

1989: Universitario 0-2 Boca

1998: Universitario 0-0 Boca

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO Universitario vs Boca Juniors: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas: Doradobet

Boca Juniors: 1.30

Empate: 5.00

Universitario de Deportes: 8.20

Casa de apuestas: Bwin

Boca Juniors: 1.25

Empate: 5.00

Universitario de Deportes: 9.00

Casa de apuestas: Bet365

Boca Juniors: 1.25

Empate: 5.00

Universitario de Deportes: 9.00

Casa de apuestas: Te Apuesto

Boca Juniors: 1.28

Empate: 4.40

Universitario de Deportes: 7.00

Pirlo TV

Casa de apuestas: Inkabet

Boca Juniors: 1.29

Empate: 5.00

Universitario de Deportes: 8.50

Casa de apuestas: Apuesta Total

Boca Juniors: 1.31

Empate: 4.70

Universitario de Deportes: 7.20

Alineaciones y Formaciones de Universitario y Boca Juniors

Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso y Agustín Obando; Ramón Abila y Mauro Zárate.

Entrenador: Miguel Ángel Russo

Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina e Iván Santillán; Armando Alfageme, Donald Millán, Rafael Guarderas y Alberto Quintero; Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Dónde ver TyC Sports EN VIVO Boca vs Universitario | Guía de canales TV Internacional

DirecTV Sports Perú: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

DirecTV Sports Uruguay: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

DirecTV Sports Chile: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

DirecTV Sports Estados Unidos: Canal 469.

DirecTV Sports Ecuador: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Fútbol Libre TyC Sports Play

DirecTV Sports Colombia: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 750 (SD), Canal 490 (SD) y Canal 893 (HD).

DirecTV Sports Colombia: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

TyC Sports Play

DirecTV Venezuela: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 750 (SD), Canal 490 (SD) y Canal 893 (HD).

GOLPerú EN VIVO Liga 1 EN VIVO Por INTERNET

Sigue todas las incidencias.

Joinnus Noche Crema 2020

El sábado 18 de enero de 2020 el Club Universitario de Deportes presentará al plantel profesional 2020 enfrentando al Club Cerro Largo FC en la Noche Crema desde las 20:00 horas.

¿Qué canal transmite Boca hoy?

En Argentina, la cadena FOX Sports Premium será el encarga de transmitir el juego entre Boca Juniors y Universitario de Deportes por el Torneo de Verano 2020.

Hoy juega Boca

Boca Juniors juega hoy contra Universitario de Deportes por el Torneo de Verano 2020.

Hoy juega la U

Universitario de Deportes se mide hoy contra Boca Juniors en partido amistoso válido por el Torneo de Verano 2020.

¿A qué hora juega la U?

Universitario de Deportes juega hoy a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) frente al club Boca Juniors por el Torneo de Verano 2020 de Argentina.

¿A qué hora juega Boca Juniors hoy?

Boca Juniors juega hoy a partir de las 10.00 p.m. (hora de Buenos Aires) ante Universitario de Deportes, de Perú, por el Torneo de Verano 2020. Será el debut del técnico Miguel Ángel Russo.

¿Dónde juega Boca hoy?

Boca Juniors juega hoy ante Universitario de Deportes en el Estadio San Juan del Bicentenario.

¿Cuándo juega Boca hoy?

Boca Juniors juega este jueves 16 de enero por el Torneo de Verano 2020.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes juega hoy (jueves 16 de enero) contra Boca Juniors por el Torneo de Verano 2020.

Amistosos de Boca Juniors 2020

16/01 Boca Juniors vs. Universitario de Deportes

19/01 Boca Juniors vs. Athletico Paranaense

Partido de Boca hoy

Boca Juniors vs Universitario de Deportes.

Jugadores de Boca Juniors

- Andrada

- Díaz

- Fabra

- Goltz

- Izquierdoz

- Jara

- López

- Mas

- Buffarini

- Marcone

- Campuzano

- Reynoso

- Obando

- Tévez

- Salvio

- Soldano

- Ábila

- Villa

- Zárate

Jugadores de Universitario de Deportes

- José Carvallo

- Calderón

- Romero

- Valverde

- Chávez

- Alonso

- Quina

- Velarde

- Zevallos

- Santillán

- Morales

- Corzo

- Aragón

- Guarderas

- Alfageme

- Barreto

- Carpio

- Millán

- Barco

- Cabanillas

- De La Cruz

- Osorio

- Succar

- Hohberg

- Urruti

- Quintero

- Dos Santos

- Chávez

Estadio San Juan del Bicentenario

El San Juan del Bicentenario, es un estadio multipropósito ubicado al sur del Gran San Juan, en el norte del departamento Pocito, en la provincia de San Juan, República Argentina.? Cuenta con capacidad para albergar a 35.860 personas sentadas.

Nueva camiseta de Boca Juniors

Boca Juniors estrenará su nueva camiseta para la temporada 2020 contra Universitario de Deportes. Los dirigido por Miguel Ángel Russo saldrán al campo con la nueva mica de Adidas.

Esta camiseta será utilizada tanto por el equipo masculino de Boca Juniors como el femenino. Asimismo, las categorías menos harán uso de estos colores.