Presidente de Boca Juniors: "Carlos Zambrano tiene todo arreglado"

La llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors es inminente, desde hace una semana que se inició el rumor tanto medios locales como internacionales y hasta el mismo club argentino, han ido alimentando esta idea y a día de hoy es cuestión de esperar a que el defensa nacional forme parte del “Xeneize”.

El pase de Zambrano le pertenece al Dinamo de Kiev, por esta razón el único motivo por el cual no se confirma el fichaje, es porque aún no liberan al peruano, tema que Boca Juniors se encuentra resolviendo para anunciar al peruano lo antes posible.

"El Dinamo Kiev debe liberarlo y mandar el tránsfer. Con Boca Juniors tiene todo arreglado, además él llega libre al club. Ahora no hay jugadores intransferibles, pero quiero quedarme con este plantel”, reveló Jorge Amor Ameal, presidente del cuadro “Xeneize”.

De esta manera se va acabando la novela entre el peruano y Boca Juniors. Cabe resaltar que Carlos Zambrano se convertirá en el décimo peruano en vestir la camiseta del club de que dirige Miguel Ángel Russo.

Además, a este fichaje prácticamente confirmado, se le suma que, a Carlos Zambrano, lo acompañará (en su presentación) el histórico de Boca Juniors, el peruano Julio Meléndez, quien jugó en La Bombonera desde la temporada del 68’ hasta el 72’.

“Lo voy a acompañar las dos semanas que me quedaría por allá. Me gustaría que después, al pasar por el barrio de Boca, nos digan: ‘¡Hey! ¡Allí van dos peruanos!’, sería lo más lindo”, expresó el ex defensa.

Es así como ya estaría todo cerrado y es cuestión de horas o días para que Boca Juniors oficialice al “Kaiser” Zambrano.