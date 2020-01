Wilder Cartagena: "Tenía oferta de Rumania, pero decidí por Argentina para estar más cerca de la selección"

Wilder Cartagena lo tiene claro: estar cerca para mostrarse y así estar en las próximas convocatorias de Ricardo Gareca. El exjugador de Alianza Lima habló para el programa 'Campeonísimo' y reveló que tenía dos ofertas en este mercado de pases.

Una de esas era de Rumania y la otra de Argentina, donde finalmente aceptó. Cartagena confirmó que pesó más el proyecto del 'Bodeguero' porque lo pueden ver más. Esta será la segunda experiencia del peruano en el exterior.

Este lunes, Wilder Cartagena atendió la llamada del programa 'Campeonísimo' de Radio Fiesta, donde indicó cómo fue su relación con Pablo Bengoechea y la opción de llegar a la Superliga Argentina.

"Los primeros 6 meses estuve bien, no fue un gran año pero dejé todo en la cancha. No me dolió salir de Alianza Lima, hablé con Pablo (Bengoechea) y los dirigentes, todo bien", agregó.

Asimismo, el defensor de 25 años aseguró que la oferta de Godoy Cruz era más viable en el aspecto futbolístico, pensando en la Copa América y Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

"Tuve dos ofertas: Rumania y otra económicamente buena pero decidí por Argentina porque me acerca a la selección, me pueden ver más", sentenció. Su contrato es hasta diciembre de 2021.

EL DATO:

Wilder Cartagena pasó su fútbol por el Tiburones Rojos de Veracruz.