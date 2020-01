Wilder Cartagena se confiesa: “No me dolió salir de Alianza Lima” [FOTO]

Alianza Lima ha fichado a 10 jugadores para lo que será la temporada 2020 donde tendrá que afrontar Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, un buen grupo de jugadores también dejaron tienda victoriana tras no ser tomados en cuenta por Pablo Bengoechea o la propia directiva.

Uno de estos futbolistas fue el volante Wilder Cartagena, quien volvió al club a inicios del 2019 tras un 2018 que incluyó su participación en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado por la directiva de Alianza Lima y todos sus hinchas quienes esperaban en él un salto de calidad para el equipo.

Con la confirmación de su salida del cuadro íntimo, Cartagena fue anunciado como nuevo jugador de Godoy Cruz para jugar la Superliga Argentina y toda la temporada 2020. Por ello, el exfutbolista de San Martín, Veracruz, entre otros, habló sobre su llegada al fútbol argentino y admitió que salió sin problemas de Alianza Lima.

#PrimeraDivisión ⚽️



🗣 Wilder Cartagena: "Tengo que trabajar físicamente para ponerme a la par de ellos, pero si el técnico lo dispone yo estaré encantado".#VamosTomba 💪🏻 pic.twitter.com/RhcCr4Tr4k — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) January 23, 2020

"Los primeros 6 meses estuve bien, no fue un gran año, pero dejé todo en la cancha. No me dolió salir de Alianza Lima, hablé con Pablo y los dirigentes, todo bien", expresó el volante que jugará en el extranjero por tercera vez en su carrera. Por otro lado, Cartagena reconoció que tuvo ofertas de otros países, pero que prefirió Argentina pensando en la Selección.

Tuve dos ofertas: Rumania y otra económicamente buena, pero decidí por Argentina porque me acerca a la selección, me pueden ver más", sentenció el exvolante de Alianza Lima en comunicación con el programa ‘Campeonísimo’ de Radio Fiesta.

Wilder Cartagena tendrá que luchar contra la adversidad, pues Godoy Cruz se encuentra en la última casilla de la tabla de posiciones de la Superliga Argentina con nueve puntos y peligra su permanencia en la Primera División de este país.