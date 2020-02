Carlos Zambrano fue convocado por Miguel Ángel Russo para enfrentar a Talleres

El zaguero de la selección peruana, Carlos Zambrano, fue convocado por Miguel Ángel Russo para afrontar el duelo que sostendrá Boca Juniors ante Talleres de Córdoba por la jornada 18 de la Superliga Argentina: los 'xeneizes' necesitan vencer de visita para alcanzar a River Plate, quien tiene 33 puntos.

En su cuenta oficial de Twitter, la institución 'azul y oro' publicó la lista de convocados por el ex entrenador de Alianza Lima. Dentro de ellas se encuentra el 'León', no obstante, es muy difícil de que sea titular ante el ex equipo de Miguel Araujo.

"No he hablado con él, hablaremos después. Buscaremos la mejor forma. Sé lo que estuvo haciendo, porque estuvo entrenando con la Selección Peruana, sé que Gareca le dejó gente. Estamos al tanto de un montón de cosas que la hablaremos con él. Es un jugador que pretendíamos, que buscábamos y se acomodará”, refirió Russo un día antes de la presentación de Zambrano.

📋 Estos son los jugadores que viajarán a Córdoba para enfrentar a Talleres.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/BEZdIeeiux — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) February 1, 2020

Carlos Zambrano buscará consolidarse en Boca Juniors

"Estuve con la ansiedad de llegar. Cumplo un sueño desde niño. Gracias a Dios se pudo completar. He conversado con Juan Román Riquelme y con el 'Chelo', me han sabido aconsejar", fue una de las primeras declaraciones de Carlos Zambrano tras ser presentado oficialmente como refuerzo de Boca Juniors.

El 'Kaiser' sabe perfectamente que necesita continuidad para ser considerado por Ricardo Gareca para la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022: la 'Bicolor' debuta ante Paraguay en Asunción.

"No fue un año bueno para mí (2019), pero aún así el profesor Gareca confió en mi. Llegar a Boca es un plus. Es uno de los grandes de Sudamérica. Estoy muy tranquilo. Quiero conseguir títulos", detalló el 'León'. Buscará sumar su historia en el elenco 'che' al igual que Julio Meléndez, Nolberto Solano y José Pereda.