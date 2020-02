River Plate vs Central Córdoba EN VIVO por la jornada 18 de la Superliga Argentina vía FOX Sports Premium HOY PARTIDO de FÚTBOL ARGENTINO a las 3:35 p. m. (hora peruana) en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como Monumental de Núñez.

No es tan usual, pero el estilo de juego que ha desplegado el cuadro de Marcelo Gallardo ha conmovido al goleador de Central Córdoba. Ese es el caso de Jonathan Herrera, quien ha expresado que sueña con intercambiar camiseta con Rafael Santos Borré, uno de sus referentes.

"En la final de la Copa Argentina no pude cambiar ninguna camiseta porque me tocó el doping. Me quería matar, porque soy hincha de River y no podía hacer pis: ¡estuve casi dos horas! El domingo ojalá la cambie con Borré, pero si no se puede me gustarían Suárez o Quintero", indicó Herrera en diálogo con Olé.

¿Por qué es que le gusta tanto el juego del ofensivo colombiano? "A Borré lo miro mucho. Mete, tiene una técnica terrible y además hace goles. Trato de copiarle el retroceso", sostuvo Herrera, quien además consideró que Enzo Pérez es el mejor jugador de River "porque es muy inteligente, lee excelente los partidos y tiene unos huevos enormes", añadió.

El delantero de 28 años mencionó que la institución que defiende tiene argumentos sólidos para dar un gran golpe en el Monumental. "Si hacemos las cosas bien y corremos todos, tenemos un 70% de chances de ganar. Los jugadores de River se despistan mucho atrás y nosotros tenemos una linda contra, con gente rápida arriba y a los costados. Tenemos la necesidad de ganar y vamos a jugar con otro esquema, que complica a nuestros rivales", concluyó.

River Plate dio a conocer lista de convocados

A través de su cuenta oficial de Twitter, River Plate, anunció la lista de convocados para enfrentar a Central Córdoba por la jornada 18 de la Superliga Argentina. Los llamados por el 'Muñeco' son los siguientes:

Franco Armani

Enrique Bologna

Gonzalo Montiel

Paulo Díaz

Lucas Martínez Quarta

Milton Casco

Javier Pinola

Robert Rojas

Leonardo Ponzio

Enzo Pérez

Ignacio Fernández

Nicolás de la Cruz

Cristian Ferreira

Juan Quintero

Ignacio Scocco

Lucas Prato

Rafael Borré

Matías Suárez

Convocados por Central Córdoba

Rodríguez

Cavallotti

Vera Oviedo

Salomón

Bay

Sánchez

Quilez

Nani

Díaz

Meli

Montenegro

Vega

Núñez

Cristaldo

Alzugaray

Rodríguez

Chávez

Herrera

Cure

Posibles alineaciones River Plate vs Central Córdoba

River Plate: Armani; Casco, Díaz, Martínez Quarta, Montiel, Fernández, Pérez, De la Cruz, Borré y Suárez.

DT: Marcelo Gallardo.

Central Córdoba: Rodríguez; Quílez, Bay, Nani, Salomón, Núñez, Alzugaray, Meli, Vega, Rodríguez y Herrera.

DT: Gustavo Coleoni.

¿Cuándo y a que hora ver el partido de River Plate vs Central Córdoba?

River Plate vs Central Córdoba se enfrentarán este domingo 2 de febrero a las 3:35 p. m. (hora peruana). El cotejo que será transmitido por FOX Sports Premium será desarrollado en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti en el marco de la jornada 18 de la Superliga Argentina.

Horario para ver el River Plate vs Central Córdoba

River Plate vs Central Córdoba juegan este domingo 2 de febrero desde las 3:35 p. m. de Perú en el estadio Monumental de Núñez, en partido por la jornada 18 de la Superliga Argentina.

Argentina: 17:35

Perú. 15:35

México: 15:35

Panamá: 15:35

Colombia: 15:35

Ecuador: 15:35

Estados Unidos: 15:35

Honduras: 15:35

Guatemala: 15:35

República Dominicana: 15:35

El Salvador: 15:35

Nicaragua: 15:35

Bolivia: 16:35

Paraguay: 15:35

Venezuela: 16:35

Puerto Rico: 15:35

Brasil: 17:35

Uruguay: 17:35

Chile: 16:35

España: 05:35

Italia: 05:35

Francia: 05:35

Alemania: 05:35

Portugal: 05:35

