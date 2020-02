De locos: el increíble blooper del portero de Defensa y Justicia en la Superliga Argentina

La jornada 18 de la Superliga Argentina se viene llevando a cabo este fin de semana con varios encuentros de alto calibre. Por ejemplo, Independiente goleó 5-0 a Rosario Central y Atlético Tucumán viene ganándole por 1-0 a Defensa y Justicia en el Estadio Monumental José Fierro.

Precisamente en este encuentro sucedió uno de los goles más insólitos de los últimos meses en el fútbol argentino. El cuadro visitante, Defensa y Justicia, no pasó apuros en los primeros seis minutos del cotejo. Sin embargo, quisieron salir jugando desde el fondo, lo que originó un grosero error el portero visitante.

Ezequiel Unsain pareció confiarse demasiado de su juego con los pies y cuando recibió el pase de su compañero no pudo controlar convirtiendo un increíble blooper. El portero intentó reaccionar y sacar el esférico, pero no concretó el hecho generando la algarabía de los hinchas de Atlético Tucumán.

Las cámaras enfocaron al portero de Defensa y Justicia tomándose el rostro en señal de lamento, mientras que su entrenador, Hernán Crespo, intentaba levantar el ánimo de su dirigido desde la banca de los suplentes.

Carlos Zambrano fue convocado por Miguel Ángel Russo para enfrentar a Talleres

El zaguero de la selección peruana, Carlos Zambrano, fue convocado por Miguel Ángel Russo para afrontar el duelo que sostendrá Boca Juniors ante Talleres de Córdoba por la jornada 18 de la Superliga Argentina: los 'xeneizes' necesitan vencer de visita para alcanzar a River Plate, quien tiene 33 puntos.

En su cuenta oficial de Twitter, la institución 'azul y oro' publicó la lista de convocados por el ex entrenador de Alianza Lima. Dentro de ellas se encuentra el 'León', no obstante, es muy difícil de que sea titular ante el ex equipo de Miguel Araujo.