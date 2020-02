San Lorenzo vs Newell’s EN VIVO vía TyC Sports: alineaciones y hora por la Superliga Argentina

San Lorenzo vs Newell’s EN VIVO vía TyC Sports | este lunes 3 de febrero desde las 7:10 p.m. (hora peruana) por la Jornada 18 de la Superliga Argentina ONLINE desde el Estadio Marcelo Bielsa. El encuentro también será transmitido por TNT Sports y podrá seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La fecha 18 de la Superliga Argentina llega a su final, con un duelo directo entre equipos que quieren meterse en la zona de clasificación a torneos internacionales y que también podrían acercarse a la pelea por el título nacional. En este momento, San Lorenzo es 11° con 27 puntos, seguido por Newell’s Old Boys con 26 unidades.

📋 Estos son los 21 convocados por Diego Monarriz que a las 19 volarán rumbo a Rosario para el partido que #SanLorenzo jugará mañana a las 21.10 🆚 @CANOBoficial por la Fecha 18 de la @superliga #VamosCiclón 🔵💪🔴 pic.twitter.com/ebyDu5U4U1 — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 2, 2020

El ‘Ciclón’ que comanda Diego Monarriz no tuvo el mejor inicio de año, pues solo empataron en casa por 1-1 ante Estudiantes de La Plata, un resultado que no gustó a los hinchas. No obstante, las críticas a las actuaciones de San Lorenzo no son de ahora, sino que ya desde algún tiempo hay presión para que puedan conseguir los resultados.

Las buenas contrataciones a inicio de temporada exigen mejores resultados al equipo, aunque no están muy lejos de la punta (9 puntos los separa, pero pueden ser solo 6). En el ataque, los gemelos Ángel y Óscar Romero se perfilan como titulares para poder superar a Newell’s Old Boys, equipo que no es muy regular cuando juega de local.

Y es que, la ‘Lepra’ solo ganó uno de los últimos tres partidos en casa, teniendo dos caídas ahí ante Gimnasia (0-4) y River Plate (2-3), mientras que fue empate 0-0 con Banfield. La victoria fue 2-0 sobre Defensa y Justicia, resultado que pretender repetir. Maxi Rodríguez será la principal arma de gol, junto a Lucas Albertengo.

Los 20 de Kudelka 📋



Nómina de jugadores a disposición del entrenador para recibir este lunes a @SanLorenzo en el Parque. pic.twitter.com/VuZADn5gVg — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) February 2, 2020

Los últimos duelos San Lorenzo vs Newell’s, las fuerzas han parejas. El último duelo terminó con un empate 1-1, pero antes la victoria fue del ‘Ciclón’ en condición de local, mientras que los dos duelos antes fueron por 2-2 y 1-1. ¿Se sacarán ventajas esta vez?

Newell’s vs San Lorenzo EN VIVO: Posibles alineaciones por la Superliga Argentina

XI Newell’s: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bittolo: Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

XI San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Colloccini, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Oscar Romero, Diego Rodríguez, Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Monarriz.

Árbitro: Pablo Echavarría.

¿En qué canales VER Newell’s vs San Lorenzo EN VIVO por la Superliga Argentina

Argentina: TNT Sports

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Costa Rica: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

El Salvador: TyC Sports Internacional

Guatemala: TyC Sports Internacional

Honduras: TyC Sports Internacional

Internacional: Fanatiz International, Bet365

México: TyC Sports Internacional

Nicaragua: TyC Sports Internacional

Panamá: TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Perú: TyC Sports Internacional

Puerto Rico: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

A qué hora juegan Newell’s vs San Lorenzo EN VIVO por la Superliga Argentina

Perú: 7.10 p.m.

México (Centro): 6.10 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.10 p.m.

México (Noroeste): 4.10 p.m.

Ecuador: 7.10 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.10 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.10 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.10 p.m.

Colombia: 7.10 p.m.

Argentina: 9.10 p.m.

España: 1.10 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.10 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.10 p.m.

Paraguay: 9.10 p.m.

Chile: 8.10 p.m.

Brasil: 9.10 p.m.

Bolivia: 8.10 p.m.

Venezuela: 8.10 p.m.

Canadá: 7.10 p.m.

Costa Rica: 6.10 p.m.

Guatemala: 6.10 p.m.

Honduras: 6.10 p.m.

El Salvador: 6.10 p.m.

Puerto Rico: 8.10 p.m.

República Dominicana: 8.10 p.m.

Panamá: 7.10 p.m.

Italia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 12.10 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.10 a.m. (al día siguiente)

Newell’s vs San Lorenzo EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Newell’s vs San Lorenzo, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.