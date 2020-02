Carlos Zambrano: así vivió el triunfo de Boca Juniors ante Talleres por la Superliga Argentina [VIDEO]

Carlos Zambrano estuvo en la lista de convocados para viajar a Córdoba por el duelo entre Boca Juniors y Talleres por la Superliga Argentina. Sin embargo, el peruano quedó descartado para el encuentro y tuvo que mirar el partido desde la tribuna.

El público estaba a la expectativa para presenciar el debut del peruano en Boca Juniors, pero la sorpresa fue grande cuando su nombre no se encontraba ni en los titulares ni en los suplentes. Carlos Zambrano deberá esperar una fecha más para poder debutar en Argentina.

A pesar del aprecio que le demostraron los fans en el corto tiempo que el ‘Kaiser’ ha estado por La Bombonera, el defensa no fue considerado en la convocatoria de Miguel Ángel Russo. No obstante, ello no fue impedimento para que el 'León' Zambrano no viva de cerca el partido.

Lo cierto es que durante la transmisión del encuentro, las cámaras enfocaron al peruano junto a otros compañeros, que también quedaron fuera, observando detenidamente el partido. De esta manera al menos podrá analizar como juega su nuevo equipo y verá cómo puede acoplarse.

Zambrano deberá esperar una semana más para poder debutar con el club argentino. Cuando los del barrio de La Boca reciban al Atlético Tucumán, podría ser una gran oportunidad para que el defensor ingrese al campo de juego con el cariño de la hinchada.