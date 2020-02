Boca Juniors vs. Tucumán [Fox Sports EN VIVO] sin Carlos Zambrano, chocan por la Superliga Argentina

TNT Sports EN VIVO Boca Juniors vs Atlético Tucumán ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este sábado 8 de febrero por la jornada 19 de la Superliga Argentina. El encuentro se jugará en la mítica ‘Bombonera’ desde las 19:45 p.m. (hora peruana) vía TRANMISIÓN OFICIAL de Fox Sports 2 para todo el Perú y Latinoamérica.

A seguir peleando. Luego de una semana llena de tranquilidad tras el triunfo de visita ante Talleres en Córdoba, Boca Juniors vuelve a su casa con la única consigna de sumar tres puntos para seguir como los escoltas del puntero de la Superliga Argentina: River Plate.

Miguel Russo ya tiene el once definido para este partido dejando en la banca de los suplentes y hasta fuera de la nómina a hombres con recorrido en el ‘Xeneize’. El exentrenador de Alianza Lima le seguirá dando una nueva oportunidad a Franco Soldano en la delantera junto a Carlos Téves y Sebastián Villa.

📋 ¡Estos son los jugadores convocados para recibir a Atlético Tucumán en la Bombonera!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/8NVurcGJYx — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) February 7, 2020

El arque tal vez sea la única duda que presenta Russo, pues Andrada ya estaría casi recuperado por lo que Russo lo esperará hasta último momento. Sin embargo, en caso el portero no llegue a ponerse a punto, el experimentado Marcos Díaz será el titular ante el cuadro cardenal.

Otro que quedó fuera de este partido, fue el central de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, quien no fue considerado por Russo dentro de los 18 convocados para este encuentro. El ex Dinamo Kiev se sigue poniendo a punto, pues durante casi todo el 2019 no obtuvo una regularidad deseada.

#SuperligaQuilmesClásica



📋 ¡Los 18 que van a La Boca!



Estos son los futbolistas elegidos por Ricardo Zielinski para el partido de este sábado, ante Boca Juniors.#VamosDecano 💪💙 pic.twitter.com/A87fcilfr7 — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) February 7, 2020

Por su parte, Atlético Tucumán llega a este encuentro luego del duro golpe que le significó la derrota ante The Strongest a mitad de semana por la Copa Libertadores. El ‘Decano’ tampoco atraviesa por un buen presente en la Superliga Argentina pues se ubica en la casilla 11 de la tabla de posiciones.

Boca vs. Atlético Tucumán EN VIVO | Alineaciones probables

Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Yonathan Cabral, Guillermo Ortíz, Luciano Fabián Monzón; Ramiro Carrera, Federico Bravo, José Luis Fernández, Leonardo Heredia; Lucas Melano o Tomás Cuello, Matías Alustiza o Javier Toledo.

A qué hora juegan Boca vs. Atlético Tucumán EN VIVO por Superliga Argentina

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:45 p.m.

Estados Unidos: 7:45 p.m. (ET) / 5:45 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:45 a.m.

Dónde ver Boca vs. Atlético Tucumán EN VIVO por Superliga Argentina

Argentina FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Premium Argentina

Barbados FOX Play Sur

Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

Bosnia-Herzegovina Arena Sport 2 Serbia

Brasil Fox Sports 2 Brazil

Chile FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Croacia Arena Sport 2

Curacao FOX Play Sur

Ecuador FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Internacional Bet365, Fanatiz International

Antigua República Yugoslava de Macedonia MaxTV Go, Arena Sport 2 Serbia

Montenegro Arena Sport 2 Serbia

Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur

Perú FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Serbia Arena Sport 2 Serbia

Trinidad y Tobago FOX Play Sur

Estados Unidos Fanatiz USA

Uruguay FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

