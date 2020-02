River Plate vs Unión EN VIVO vía Fox Sports: alineaciones y hora por la Superliga Argentina

River Plate vs Unión Santa Fe EN VIVO vía Fox Sports | HOY domingo desde las 7:45 p.m. (hora peruana) por la fecha 19 de la Superliga Argentina ONLINE desde el Estadio 15 de Abril. El partido también será transmitido por la señal de TNT Sports y Fox Play. Además, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro Facundo Tello será el encargado de impartir justicia. La presión está en el plantel de River Plate, pues Boca Juniors logró un triunfo sobre Atlético Tucumán y equiparó la punta de la tabla de posiciones con 36 puntos, pero el ‘Millonario’ tiene esta posibilidad de ganar y volver a ser el máximo dominador en el torneo local.

Al frente estará Unión de Santa Fe, club que atraviesa por una temporada irregular y que actualmente se encuentra en la casilla N° 18 con 23 unidades, aunque solo 6 por debajo de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Una victoria sería vital y en este momento atraviesan por un gran momento de local, sumando tres triunfos al hilo en esa condición.

El último resultado positivo fue más que por la Copa Sudamericana, a mitad de semana, con la contundente goleada de 3-0 sobre el Atlético Mineiro de Brasil. Los anotadores fueron Walter Bou, Javier Cabrera y Gabriel Carabajal. Ahora buscarán ratificarlo ante un rival al que ya le han amargado la fiesta: suman tres empates consecutivos en Santa Fe.

Durante el choque más reciente, River Plate perdió en casa por 2-1, en un partido en el que fueron superiores en el juego, pero no efectivos de cara al gol. La historia ahora es diferente para los de Marcelo Gallardo, que anotaron en cada uno de los últimos 5 encuentros que disputaron. Rafael Santos Borré y Matías Suárez liderarán el ataque esta ocasión.

River Plate vs Unión EN VIVO Posibles alineaciones por la Superliga Argentina

XI River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Milton Casco; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Matías Biscay o Marcelo Gallardo.

XI Unión Santa Fe: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez y Gabriel Carabajal; Nicolás Mazzola y Walter Bou. DT: Leonardo Carol Madelón.

¿En qué canales VER GRATIS el River Plate vs Unión por la Superliga Argentina

A qué hora juegan River Plate vs Unión EN VIVO por la Superliga Argentina

River Plate vs Unión EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre River Plate vs Unión, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.