Boca Juniors vs Colón EN VIVO vía Fox Sports 2: alineaciones, hora y canal por la Superliga Argentina

Boca Juniors vs Colón EN VIVO vía Fox Sports 2 | este viernes 28 de febrero desde las 7:10 p.m. (hora peruana) por la fecha 22 de la Superliga Argentina ONLINE desde el Cementerio de los Elefantes. El encuentro también será transmitido por TNT Sports y Fox Play, además podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro será Diego Abal. La pelea por el título de la Superliga Argentina no se detiene y aunque los dirigidos por Miguel Ángel Russo no tienen la primera opción de quedarse con el título, no planean rendirse. La obligación es lograr una victoria de visita, con lo que meterían presión a River Plate, el actual líder con 3 puntos más (45 en total).

Un triunfo no es algo fuera de lo común para Boca Juniors, que encaja cuatro al hilo, logrando mantener la portería invicta en los últimos tres juegos. El gran nivel colectivo ha ido de la mano con lo individual, pues Carlos Tévez atraviesa por un momento sublime de cara al gol, sumando ya 4 goles en 5 partidos oficial que jugó en el año.

En el Xeneize no pasan por problemas defensivos, pero Carlos Zambrano está a la espera de su debut oficial. Vuelve a estar en la convocatoria.

Además de 'Carlitos', también viven por un gran momento Eduardo Salvio y Sebastián Villa, ambos de gran desequilibrio por las bandas, aunque a este último le hace falta mejorar en la definición. Ante Colón de Santa Fe todos tendrán la oportunidad de demostrar su buen momento, sacando provecho de la mala racha que vive.

El 'Sabalero' ha caído luego de esa historia participación en la Copa Sudamericana 2019, en la que llegó a la final y lleva 8 partidos seguidos sin conocer la victoria. La última caída fue más que dolorosa, pues se llevaron un 4-0 de la visita a Newells y buscarán lavarse la cara en casa. La última vez en esta condición, igualaron 1-1 con Racing Club.

Boca Juniors vs Colón EN VIVO Posibles alineaciones

XI Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, ‘Pol’ Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

XI Colón: Leonardo Burián; Vigo, Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera, Rafael Delgado; Chancalay, Matías Fritzler, Zuqui, Estigarribia; Gabriel Esparza y Morelo.

¿En qué canales VER GRATIS el Boca Juniors vs Colón por la Superliga Argentina

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur, TNT Sports

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Internacional: Fanatiz International, Bet365

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

A qué hora juegan Boca Juniors vs Colón EN VIVO por la Superliga Argentina

Perú: 7.10 p.m.

México (Centro): 6.10 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.10 p.m.

México (Noroeste): 4.10 p.m.

Ecuador: 7.10 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.10 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.10 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.10 p.m.

Colombia: 7.10 p.m.

Argentina: 9.10 p.m.

España: 1.10 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.10 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.10 p.m.

Paraguay: 9.10 p.m.

Chile: 8.10 p.m.

Brasil: 9.10 p.m.

Bolivia: 8.10 p.m.

Venezuela: 8.10 p.m.

Canadá: 7.10 p.m.

Costa Rica: 6.10 p.m.

Guatemala: 6.10 p.m.

Honduras: 6.10 p.m.

El Salvador: 6.10 p.m.

Puerto Rico: 8.10 p.m.

República Dominicana: 8.10 p.m.

Panamá: 7.10 p.m.

Italia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.10 a.m. (al día siguiente)

Boca Juniors vs Colón EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs Colón, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.