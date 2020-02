Boca Juniors venció por 4-0 a Colón de Santa Fe por la Superliga Argentina

Boca Juniors venció por 4-0 a Colón por la Superliga Argentina y espera que River Plate pueda caer ante Defensa y Justicia para alcanzarlo.

BOCA VS COLÓN EN VIVO

BOCA VS COLON SEGUNDO TIEMPO MINUTO A MINUTO

45' ¡FINAL!

39' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA JUNIORS! Abila decretó el 4-0.

37' Cambio en Boca. Se retiraron Salvio y Fernández ingresaron Capaldo y Reynoso.

35' El cotejo que había sido cerrado terminó por decidirse en tan solo 10 minutos.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA JUNIORS! Carlos Tevez aprovecha un grosero error en defensa para aumentar la diferencia y asegurar los tres puntos.

31' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA JUNIORS! Toto Salvio decreta el 2-0 para los 'xeneizes' y sentencia el juego.

29' ¡CAMBIO EN COLÓN!

27' ¡UFFFFFFFFFF! Colón tuvo la gran posibilidad de igualar, pero desperdicia una clara opción.

25' Remate de Fernández, pero se estrella en la humanidad de Zuqui.

23' Boca presiona para buscar el 2-0, pero Colón cierra filas.

21' ¡CAMBIO EN COLÓN! Se retiró Estigarribia ingresó Viatri.

19' Colon intenta progresar a través de Esparza.

11' ¡GOOOOOOOOOOOL DE BOCA JUNIORS! Fernandez aprovecha un rebote para decretar el 1-0.

9' Remate de Zuqui es atajado sin problemas por Andrada.

7' Mauro Zárate podría ser una variante importante así como Ramón Ábila.

5' Miguel Ángel Russo medita realizar un cambio. Necesita refrescar su zona ofensiva.

1' Boca ha salido a presionar en campo rival.

¡EMPEZÓ!

- En breve el segundo tiempo.

BOCA VS COLON PRIMER TIEMPO MINUTO A MINUTO

¡FINAL!

46' ¡UFFFFFFFFFFFF! El remate de Villa se estrelló al palo. Pudo ser el 1-0 para Boca en la parte final del partido.

45' Remate de Chancalay, pero ataja sin problemas Andrada.

44' Muy pobre lo que Boca ha ofrecido en ofensiva.

43' Intento de Boca, pero se pierde al saque de meta.

42' ¡UFFFFFFFFFFF! Excelente centro para Morelo quien tuvo la posibilidad de anotar el 1-0. La más clara del partido hasta ahora.

41' Izquierdoz se apoya con Andrada quien rechaza el peligro.

40' Se detiene el juego por una molestia que aqueja Diego Aval, árbitro del cotejo.

39' Esparza no logró capitalizar un buen centro de Morelo y saque de meta para Boca.

38' Fabbra intentó la individual por la banda izquierda, pero su intento se perdió al saque de meta a favor de Colón.

37' Muy poco el juego de Tevez.

36' Presión sobre Buffarini quien logra un lateral a favor de Boca.

35' Se reclama agresión de Salvio sobre Delgado.

34' Delgado, lateral izquierdo de Colón, fue amonestado.

33' Falta sobre Tevez. Tiro libre para Boca.

32' Remate de Morelo, pero se pierde al saque de meta.

31' Boca vuelve a iniciar con Izquierdoz.

30' Excelente ofensiva de Boca a través de Tevez y Salvio, pero la presencia de Olivera generó que sea lateral para la visita.

29' Boca Juniors necesita vencer para obligar a River Plate a que sume frente a Defensa y Justicia.

28' La asociación de ambos equipos ha sido muy pobre.

27' Offside de Salvio. En salida Colón.

26' Tevez quiso eludir a Fritzler, pero el volante de Colón detiene su avance.

25' Boca Juniors intenta aligerar la ofensiva mediante pelotazos pero encuentra bien ubicados a Bianchi y Olivera.

24' Nueva tarjeta amarilla para Boca Juniors. Fernández es amonestado tras una dura entrada sobre Zuqui. Tiro libre para Colón.

23' Cortina de Fabbra que genera saque de meta para Boca Juniors.

22' El partido es muy cortado. Ambos equipos muestran muy poca asociación.

21' Boca Juniors intenta progresar con Carlos Tevez pero no logra su cometido.

20' Colón se recuesta en dos líneas defensivas muy compactas para detener el avance de Boca.

19' Boca Juniors ahora domina el juego y Colón es el que espera.

18' Tiro libre para Boca que lo juega rápido. Necesita vencer para darle caza a River Plate en la punta de la Superliga.

17' Boca muy metódico para querer ingresar por la zona medular de Colón y, al no encontrar espacios, decide retroceder con Izquierdoz.

16' Colón ha entrado en un bache. No puede acercarse a la portería de Andrada.

14' Ingresó miembros del departamento médico de Colón para atender a Morelo.

13' Se detiene el juego por una dura entrada de Izquierdoz quien quedó suspendido para la última fecha de la Superliga Argentina. Lo sufre Morelo.

12' Chancalay decide jugar en corto con Morelo quien sirve a Esparza, pero su centro fue totalmente desviado. En salida Boca Juniors.

11' Colón presiona y obtiene un nuevo tiro de esquina.

10' Remate de Villa, pero se pierde al saque de meta para Colón de Santa Fe.

9' Boca Juniors hasta el momento no ha podido controlar la posesión del balón. Le cuesta salir de la presión de Colón.

* Falta en ataque de Salvio. Tiro libre en salida para Colón.

8' Buffarini intenta progresar por la banda derecha, pero es cortado por Estigarribia.

* Ataja sin problemas Andrada y otorga salida a Boca.

7' Soldano da una mano en defensa y despeja al córner. Nuevo saque de esquina para Colón.

6' Colón juega en corto con Chancalay que estrella su centro en Fabbra. Lateral para Colón.

5' Colón obtiene su tercer córner en el partido.

4' Carlos Tevez se recuesta por el medio para asociarse con Buffarini.

3' Cabezazo de Bianchi que genera otro tiro de esquina tras desviarse en un jugador de Boca.

2' Colón presiona por la banda izquierda de Boca y genera un tiro de esquina.

1' ¡EMPEZÓ!

- Los jugadores de ambos equipos saludan a los jueces del cotejo.

- Boca Juniors y Colón saltan al terreno de juego.

- Los equipos están por salir al terreno de juego.

BOCA VS COLÓN EN VIVO ALINEACIONES CONFIRMADAS

Colón: Burián; Bianchi, Fritzler, Olivera, Zuqui, Chancalay, Vigo, Morelo, Estigarribia, Esparza y Delgado.

DT: Diego Osella.

Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Fabra, Salvio, Fernández, Campuzano, Villa, Tévez y Soldano.

DT: Miguel Ángel Russo.

PREVIA

El equipo de Miguel Ángel Russo acumula cuatro victorias consecutivas y mantiene bien resguardado el segundo lugar en el Torneo Argentino. Está obligado a seguir sumando de a tres para tratar de darle caza a River Plate y ubicarse en la cima.

Carlos Zambrano, zaguero de la selección peruana, fue considerado para el partido ante el 'Sabalero'. El 'León' esperará su oportunidad en el banquillo de suplentes pues todavía no se ha ganado la confianza de Miguel Ángel Russo quien conformará su zaga con Izquierdoz y Alonso.

Sería la primera vez que el ex estratega de Alianza Lima repite la alineación, más aún si se tiene en cuenta la lesión que aqueja Lisandro López (fractura en el dedo anular del pie izquierdo). Junior Alonso volverá a formar dupla con Carlos Izquierdoz.

Russo utilizará a todos sus titulares ante Colón de Santa Fe a pesar de que el martes Boca Juniors debutará en la Copa Libertadores. El cuadro 'azul y oro' se emdirá ante Caracas en Venezuela, partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H. El fin de semana siguiente recibirá a Gimnasia de la Plata de Diego Armando Maradona en la Bombonera.

Por su parte, el 'Sabalero' atraviesa una severa crisis futbolística. Con pésimos resultados, esta sumergido en el fondo de la tabla y se ha metido a la zona de descenso. De los últimos 11 duelos, apenas ha podido ganar en una ocasión (a Estudiantes de La Plata) y cayó en ocho oportunidad: el último fin de semana con goleada por 4-0 ante Newell's en Rosario.

Diego Osella, ex entrenador de FBC Melgar, realizará varios cambios en su esquema. Dejaría en el banco de suples al 'Pulga' Rodrídrugez y Lucas Viatri, quienes venían de ser titulares. "Hay que salir con Boca, con lo que significa Boca y tratar de jugar el mejor partido de nuestra historia", refirió. No contará con Rodrigo Aliendro (expulsado) ni con Brian Fernández, quien se entrenó con el plantel pero continúa al margen debido a problemas personales.

Boca Juniors vs Colón EN VIVO Posibles alineaciones

XI Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, ‘Pol’ Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

XI Colón: Leonardo Burián; Vigo, Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera, Rafael Delgado; Chancalay, Matías Fritzler, Zuqui, Estigarribia; Gabriel Esparza y Morelo.

¿En qué canales VER GRATIS el Boca Juniors vs Colón por la Superliga Argentina

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur, TNT Sports

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Internacional: Fanatiz International, Bet365

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

A qué hora juegan Boca Juniors vs Colón EN VIVO por la Superliga Argentina

Perú: 7.10 p.m.

México (Centro): 6.10 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.10 p.m.

México (Noroeste): 4.10 p.m.

Ecuador: 7.10 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.10 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.10 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.10 p.m.

Colombia: 7.10 p.m.

Argentina: 9.10 p.m.

España: 1.10 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.10 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.10 p.m.

Paraguay: 9.10 p.m.

Chile: 8.10 p.m.

Brasil: 9.10 p.m.

Bolivia: 8.10 p.m.

Venezuela: 8.10 p.m.

Canadá: 7.10 p.m.

Costa Rica: 6.10 p.m.

Guatemala: 6.10 p.m.

Honduras: 6.10 p.m.

El Salvador: 6.10 p.m.

Puerto Rico: 8.10 p.m.

República Dominicana: 8.10 p.m.

Panamá: 7.10 p.m.

Italia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.10 a.m. (al día siguiente)

