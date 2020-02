Hernán Crespo y su furia contra periodista que especuló que su equipo saldría a perder contra River Plate [VIDEO]

No le gustó para nada. Hernán Crespo, técnico de Defensa y Justicia, esperaba tener una conferencia de prensa en donde se hable más que todo del trascendental duelo que tendrá su equipo ante River Plate en el Monumental.

Y es que el exdelantero argentino sabe que el choque que tendrá su equipo contra el River Plate de Gallardo podría generar que los millonarios tengan que irse a un encuentro extra con Boca Juniors si no ganan en estas dos últimas fechas.

Sin embargo, Crespo no dudó en ocultar su fastidio al ser cuestionado acerca de que si su equipo saldría a ganar en esta decisiva fecha. El estratega no dudó en contestarle al periodista, que tampoco se quedó callado.

“Cuando dices que van a salir a hacer lo que saben a hacer, ¿es ir a ganar?”, fue lo que le preguntó el hombre de prensa a Hernán Crespo. Rápidamente ‘Valdanito’ le respondió con un “¿En serio me lo estás preguntando?”.

El periodista le dijo que sí, generando un tenso clima en la conferencia de prensa. Crespo señaló que se pasara a otra pregunta, pero el periodista volvió a enfatizar en su pregunta que finalmente fue respondida por el exjugador de River Plate.

“¿Hay alguien que sale a perder? ¿o a empatar? ¡Salgo a ganar!”, expresó Crespo con mucha molestia para luego agregar que, si no lo conociera, “le estaría faltando el respeto” al dudar de su profesionalismo.

Luego de varios segundos, Hernán Crespo se calmó y la conferencia de prensa continuó con normalidad, aunque el hecho se hizo viral en cuestión de segundos en redes sociales generando miles de reacciones.

Hernán Crespo y lo que dijo de River Plate

“No creo que sea justo que nos pongan en una situación que no corresponde. No tenemos nada que ver entre River y Boca. No somos ni jueces, ni árbitros. Nosotros vamos a hacer lo nuestro”, declaró el exdelantero de la Selección Argentina.

River Plate vs Defensa y Justicia

El último viernes Boca Juniors no tuvo problemas y goleó a Colón en Santa Fe metiéndole presión a River Plate, que tiene que ganar sí o sí para mantener su ventaja de tres puntos a falta de que se dispute la última fecha.

Si los de Gallardo no logran ganar, las chances de que exista un partido extra entre River Plate y Boca Juniors aumentarán considerablemente.