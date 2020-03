River Plate deberá esperar hasta la última fecha para conquistar el título de la Superliga

River Plate dejó escapar la oportunidad de acercar al título a falta de una fecha. El equipo de Marcelo Gallardo consiguió un empate con sabor amargo de local frente a Defensa y Justicia por la penúltima fecha de la Superliga Argentina.

En los 22' Lucero abrió el marcador, silenciando así el Monumental. Sin embargo, los Millonarios sufrieron, pero encontraron el empate en la parte complementaria.

Marcelo Gallardo realizó un cambio de arranque. Metió a Juanfer Quintero en reemplazo de Javier Pinola y le dio resultados. River mostró un juego más vistoso y encontró el empate por medio del colombiano desde el punto penal.

En la última fecha, River Plate enfrentará a Atlético Tucumán y una victoria le dará el título de la Superliga Argentina, al margen de cualquier resultado que consiga Boca Juniors de Carlos Zambrano.

MINUTO x MINUTO | River Plate vs Defensa y Justicia vía FOX Sports Premium

Sigue todas las incidencias del partido entre River Plate y Defensa y Justicia por la Superliga Argentina.

- 65' ¡GOL de RIVER PLATE! Juan Fernando Quintero anota de penal el 1-1

- 22' GOL de Defensa y Justicia. Lucero anota el 1-0

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

Formaciones confirmados River Plate vs Defensa y Justicia

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Nicolás De La Cruz, Matías Suárez e Ignacio Scocco.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Defensa y Jusiticia: Unsain, Rodríguez, Frías, Banítez, Breitenbruch, Neri Cardozo, Acevedo, Mainero, Botta, Pizzini y Lucero.

Entrenador: Hernán Crespo.

A solo una fecha para el final, River Plate llega con la obligación y la presión de ganar y más aún jugando de local. El equipo de Marcelo Gallardo necesita de la victoria para recuperar la punta de la Superliga Argentina y así coronarse campeón en la última jornada donde enfrentará a Atlético Tucumán de visita.

Para recuperar la punta, el ‘Muñeco’ Gallardo no saldrá a especular y mandará a su mejor once liderado por Ignacio Scocco y Matías Suárez. Estos dos delanteros son letales en la parte ofensiva y el DT espera que esta vez no sea la excepción.

“Entran 11 y los demás esperan su momento y tienen que estar de muy buena forma, porque cuando se los necesite tienen que ser soluciones para el equipo. Eso es lo que espero de ellos. Nosotros tenemos una competencia muy sana, después el que elige soy yo”, dijo Marcelo Gallardo en la previa del partido.

Por su parte, Defensa y Justicia de Hernán Crespo no ha confirmado el once titular, pero estaría pensando en hacer hasta cinco cambios con relación al partido anterior donde vienen de golear 3-0 a Rosario Central.

Además, en la mente del técnico solo pasa por conseguir una victoria ante el favorito River Plate. Hernán Crespo tiene como uno de sus principales objetivos clasificar a la próxima Copa Sudamericana y un triunfo lo ayudaría a meterse de lleno.

River Plate vs Defensa y Justicia EN VIVO alineaciones

River Plate: 1-Franco Armani; 28-Lucas Martínez Quarta, 2-Robert Rojas, 22-Javier Pinola; 29-Gonzalo Montiel, 26-Ignacio Fernández, 24-Enzo Pérez, 11-Nicolás De La Cruz, 20-Milton Casco; 32-Ignacio Scocco y 7-Matías Suárez.

DT: Marcelo Gallardo.

Defensa y Justicia: 22-Ezequiel Unsain; 20-Néstor Breitenbruch, 2-Adonis Frías, 28-Juan Rodríguez, 24-Mauricio Duarte; 7-Rubén Botta, 5-Nelson Acevedo, 18-Francisco Cerro; 8-Guido Mainero, 9-Fernando Márquez y 29-Francisco Pizzini

DT: Hernán Crespo

Resultado Boca Juniors

Boca Juniors goleó como visitante a Colón por 4-0, y con este resultado alcanzó temporalmente a River Plate al tope de la tabla de la Superliga del fútbol argentino, en uno de los partidos jugados el viernes, en el comienzo de la vigésimo segunda y penúltima fecha.

Guillermo Pol Fernández (55), Eduardo Salvio (72), Carlos Tevez (75) y Ramón Abila (85) anotaron los goles para un triunfo de menor a mayor de los xeneizes, que con este triunfo llegan a 45 puntos, la misma cantidad que River Plate, que el sábado recibirá a Defensa y Justicia en el Monumental, con la necesidad de ganar para recuperar la distancia de tres puntos.

Con cinco victorias en fila, Boca es el único equipo capaz de arrebatarle el campeonato al River Plate de Marcelo Gallardo, pero necesita indefectiblemente un tropiezo de su enemigo eterno para aspirar al menos a un partido de desempate.

