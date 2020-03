Boca venció 1-0 a Gimnasia y se coronó campeón de la Superliga Argentina

Y quién dice que Boca no le gana finales al River de Gallardo. No fue un enfrentamiento directo, pero en una última fecha de infarto el equipo de Miguel Ángel Russo le arrebató el título de la Superliga a su eterno rival con los resultados que necesitaba.

Boca Juniors llegaba un punto por debajo de River Plate a la jornada final de la Superliga Argentina y la primera opción no era suya, era de su máximo rival. Ahora bien, la fe es lo último que se pierde y este equipo junto a una hinchada que nunca abandona jugaron su partido aparte ante Gimnasia.

Y es que a diferencia de sus últimos partidos (los tres anteriores acabaron en goleada), el Gimnasia de Maradona supo neutralizar a Boca, cortar circuitos y dejarle pocos espacios para maniobrar en los últimos metros.

El partido se vivía a mil revoluciones en La Bombonera y con los oídos atentos a lo que sucedía en Tucumán. El 1-0 de Atlético fue celebrado como un gol propio, pero la anotación de Matías Suárez dejó fríos a jugadores e hinchas antes del descanso.

Ahora bien, Miguel Ángel Russo -aquel técnico tan resistido en Alianza Lima- volvió a su lugar en el mundo y supo dar con la tecla en el momento preciso. Con Wanchope Ábila, ganó en juego directo, de espaldas y la picardía propia de los argentinos.

Precisamente el delantero fue clave para el gol del título cuando se lanzó por un balón lejano a él y servírselo a Carlos Tevez. El 'Apache', el jugador del pueblo, aquel ídolo que se volvió un resistido por la hinchada, se terminó de reconciliar con los suyos con un derechazo inolvidable que hizo estallar a toda La Bombonera.

El resto fue mero trámite. Pura gestión y un par de sobresaltos. Con los oídos pegados a lo que sucedía en Tucumán, la angustia y ansiedad se apoderaron de todos los 'xeneizes' hasta que se decretó el final en el José Fierro y se desató el grito de júbilo en La Bombonera. Boca es campeón, por fin le ganó una 'final' al River de Gallardo y sigue siendo el club más ganador del fútbol argentino.

MINUTO x MINUTO | Boca Juniors vs Gimnasia La Plata vía FOX Sports Premium

Sigue todas las incidencias del Boca Juniors vs Gimnasia La Plata.

¡BOCA CAMPEÓN DE LA SUPERLIGA ARGENTINA!

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90'+2' Centro pasado de Buffarini para Ábila, pero Goltz intercepta y desvía al córner.

90' Cinco minutos de adición.

89' Amarilla para Ayala (Gimnasia) por una discusión y agresión leve contra Capaldo.

88' Cambio en Boca: entra Reynoso, sale Salvio.

86' ¡Se la pierde Gimnasia! Centro a la espalda de la defensa, Caire rompe la trampa del offside, pero su disparo se va muy desviado.

82' ¡Se la pierde Gimnasia! Centro lateral de Licht, el balón le pasa a Pol Fernández, pero Agudelo no define bien de cabeza pese a estar solo.

81' Amarilla para Salvio (Boca).

75' Boca gestiona el balón. Con este resultado y el empate de River, el 'Xeneize' es campeón de la Superliga.

72' Fabra arranca por izquierda y habilita a Ábila, el delantero encuentra a Carlos Tevez en la frontal del área y anota con un derechazo que le revienta las manos a Broun.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!

69' ¡Una más de Boca! Centro lateral de Fabra, Salvio se anticipa a sus marcadores, pero su cabezazo lo ataja Broun.

68' ¡Salvador Broun! Centro a la espalda de la defensa, Ábila hace un control orientado para posteriormente definir, pero el arquero de Gimnasia achica bien y ataja su disparo.

67' Cambio en Boca: entra Capaldo, sale Zambrano.

66' ¡Se la pierde Boca! Transición ofensiva, Tevez recibe por izquierda y saca el centro pasado para Salvio por derecha, el extremo recibe solo, pero increíblemente define desviado cuando tenía todo el arco a su favor.

65' Cambio en Gimnasia: entra Comba, sale Cuadra.

64' ¡Intento de Villa! El colombiano vuelve a recibir por izquierda, encara y se anima por un disparo que se va muy desviado.

62' Intento de Villa. El colombiano recibe por izquierda, se anima con el disparo, pero va directo a las manos de Broun.

60' Zambrano queda sentido luego de un choque con un rival cerca del área.

58' Cambio en Gimnasia: entra José Paradela, sale Pérez García.

57' Cambio en Boca: entra Wanchope Ábila, sale Soldano.

55' Villa recibe por izquierda, el colombiano acelera, ingresa al área, pero Caire despeja al córner.

52' Villa recibe por dentro y abre con Fabra por izquierda, Caire no permite jugar con comodidad al colombiano que termina ganando un córner.

50' Gran quite de Coronel cuando Villa se quedaba con un balón y se perfilaba para un disparo desde el borde del área.

48' ¡UFFF! Centro lateral de Villa desde la derecha, Tevez se lanza, pero no alcanza a empalmar el balón.

47' ¡Atajadón de Andrada! Error en salida de Boca, Contín define al borde del área, pero el arquero de Boca alcanza a desviar al córner.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Boca ni Gimnasia.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

44' ¡Intento de Boca! Tevez aparece por derecha, el atacante saca el centro pasado, pero un rival desvía al córner.

42' Campuzano rompe líneas, ingresa al área, engancha a Licht que se barre, el colombiano se deja caer, pero el árbitro no compra.

40' Error de Boca en una pared, Gimnasia transita rápido hacia área rival, cambio de orientación, Cuadra pica al espacio, pero Alonso acelera y logra desviar el balón antes que su rival se vaya solo hacia Andrada.

38' Llegada de Gimnasia con Cuadra por derecha, que espera el movimiento al espacio de Caire, que no supo interpretar las intenciones de su compañero.

-Gol de River. Matías Suárez convierte el 1-1 ante Tucumán al minuto 34. Con este resultado, el 'Millonario' es campeón de la Superliga.

33' ¡Casi llega el primero de Boca! Cabezazo de Soldano, atajadón de Broun, Tevez define el rebote, pero Coronel desvía al córner.

31' Partido correcto de Gimnasio para cortar circuitos y desplegarse bien en transición. Boca ya no juega cómodo como al comienzo del duelo.

26' ¡Intento de Tevez! El 10 recibe en banda izquierda, se perfila y saca el disparo al otro palo, pero no supo imprimirle la fuerza suficiente.

25' ¡Cabezazo de Zambrano! Córner muy pasado, el peruano define en soledad, pero estaba muy lejos del arco y su disparo llega muy débil al arco.

24' ¡UFFF! La empezó Fabra por izquierda, combinó con Tevez, el 'Apache' encontró a Salvio entre líneas, el atacante se perfiló y sacó un disparo que obligó al desvío de Broun y posteriormente Ayala rechazó al córner.

21' Zambrano, muy atento a Pérez García. El peruano está impidiendo que el volante se gire y habilite a sus compañeros.

-¡Gol de Tucumán! Javier Toledo anota el 1-0 ante River y está provocando un desempate entre el 'Millonario' y Boca.

17' Amarilla para Fabra (Boca) por una falta contra Cuadra cuando el atacante de Gimnasia se escapaba solo por derecha.

15' Tevez habilita a Fabra en el área, el lateral hace la pausa, Ayala se barre y termina quitándole el balón, el colombiano se deja caer, pero el árbitro no compra.

13' Falta de Caire contra Fabra cuando el lateral de Boca había arrancado desde su propia área.

11' Falta de Soldano contra Coronel en ataque, el atacante el puso el brazo en el pecho al defensa de Gimnasia.

9' Dura entrada de Zambrano contra Pérez García, el árbitro le perdona la amarilla al peruano.

8' Balón largo de Zambrano para Soldano, pero el delantero de Boca estaba un paso adelantado.

6' Gran cierre de Licht cuando Tevez alistaba el disparo en el área.

4' ¡UFFFF! Jugadón de Boca, Tevez habilita al espacio a Villa, el colombiano suelta el pase hacia atrás, el capitán define colocado, pero su disparo se va desviado.

2' Presión alta de Gimnasia para impedir el inicio de juego de Boca.

1' Arranca el partido en La Bombonera.

Formaciones confirmadas Boca Juniors vs Gimnasia La Plata

Boca Juniors: Buffarini, Zambrano, Alonso, Fabra; Campuzano; Salvio, Pol Fernández, Villa; Tevez y Soldano.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Gimnasia La Plata: Broun, Caire, Goltz, Coronel, Licht, Mancilla, Ayala, García, Pérez García, Cuadra, Contín.

Entrenador: Diego Maradona.

🐺 ¡Así forma #Gimnasia!



1️⃣9️⃣ Broun

1️⃣5️⃣ Caire

2️⃣ Goltz

2️⃣3️⃣ Coronel

2️⃣5️⃣ Licht C

5️⃣ Mancilla

1️⃣6️⃣ Ayala

1️⃣0️⃣ García

3️⃣1️⃣ Pérez García

3️⃣3️⃣ Cuadra

9️⃣ Contín#DaleLobo — GIMNASIA 🐺 (@gimnasiaoficial) March 7, 2020

Boca Juniors vs Gimnasia La Plata

Ganar y esperar. Boca Juniors define su suerte en la Superliga Argentina en La Bombonera y con los oídos atentos a lo que suceda en Tucumán. El equipo de Miguel Ángel Russo llega a la última fecha con chances de ganar el título, pero sin la primera opción.

River Plate, máximo rival del 'Xeneize', es el líder de la Superliga con 46 puntos, uno más que Boca, y se consagrará campeón en caso le gane en su campo a Atlético Tucumán, que cuenta con tres jugadores surgidos del club de La Ribera y que ya avisaron su deseo de malograrle la fiesta al rival de toda la vida.

Ahora bien, a la espera de lo que suceda en el Estadio José Fierro, será una jornada especial la que se viva en La Bombonera debido a la vuelta de Diego Armando Maradona como DT de Gimnasia. El 'Pelusa' será homenajeado en la cancha en la que regaló algunas de sus mejores noches como futbolista.

Boca Juniors llega en un momento inmejorable a la definición de la Superliga Argentina. El equipo de Russo acumula cinco triunfos consecutivos y con un fútbol arrollador -viene de tres goleadas en fila- gracias a los altos rendimientos de jugadores como Carlos Tevez y Eduardo Salvio, ausentes en el estreno del 'Xeneize' en la Copa Libertadores.

Más allá de algunos rendimientos individuales a destacar en los últimos partidos como el de Wanchope Ábila, Miguel Ángel Russo solo realizará un cambio respecto a la última fecha: Carlos Zambrano ocupará el puesto de sancionado Carlos Izquierdoz en la zaga.

El defensa peruano debutó con la camiseta azul y oro en el debut copero ante Caracas. Además de iniciar la jugada del gol de Ábila, Zambrano se mostró seguro, atento y correcto para alejar el peligro de su área durante los 66 minutos que estuvo en el campo.

Gimnasia, por su parte, es otro club que llega con el gen ganador a la definición en La Bombonera. El equipo de Maradona lleva dos triunfos seguidos y aspira a seguir en la senda del triunfo para salvarse del descenso.

Más allá de su hinchaje y amor por el club, Diego Armando aclaró que, en La Bombonera, solo pensará en la salvación de su equipo. "Me debo a Gimnasia", sentenció en la previa del partido.

Cabe destacar que un hipotético triunfo de Tucumán y empate de Gimnasia obligaría a una definición entre Boca y River por el título de la Superliga.

Alineaciones probables del Boca vs Gimnasia

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Jomar Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.

DT: Miguel Angel Russo.

Gimnasia: Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Lucas Licht; Maximiliano Cuadra, Víctor Ayala, Harrinson Mancilla y Matías García; Matías Pérez García; Leandro Contín.

DT: Diego Armando Maradona.

La última vez que los 'xeneizes' ganaron la Superliga

La última vez que Boca Juniors se consagró campeón de la Superliga Argentina fue en la temporada 2017-18, donde lograron un puntaje de 58 puntos.

Dónde juegan Boca vs Gimnasia

Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, es un recinto deportivo perteneciente al Club Atlético Boca Juniors. Fue inaugurado el 25 de mayo de 1940. Cuenta con una capacidad para 57 mil espectadores.

Dónde ver partido por la Superliga Argentina

Si quieres VER la transmisión por Internet del Boca Juniors vs Gimnasia La Plata EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.