River Plate no pudo con Atlético Tucumán y el empate 1-1 los dejó sin título en la Superliga Argentina [VIDEO]

La temporada de River Plate finalmente terminó con tristeza, cuando el panorama era distinto. En la última fecha de la Superliga Argentina, cuando solo necesitaban de una victoria para proclamarse campeones, no supieron vencer a un duro Atlético Tucumán.

El encuentro pintaba para complicado, por el buen presente futbolístico de Tucumán y además de tener a Ricardo Zielinski en el banquillo de suplentes, un experimentado y que ya supo amargar a los hinchas de River Plate. El ambiente tenso y así se vivió los 90 minutos.

La historia iba bien para River Plate, pues Rafel Santos Borré puso el 1-0 a los 11', pero se lo anularon, en una decisión polémica que tomó el línea. Tras ello, las emociones siguieron y el 'decano' dio el primer golpe, con un cabezazo certero de Javier Toledo (19').

Franco Armani no hizo mucho en esa jugada. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo hizo gala de su buen juego colectivo y Matías Suárez igualó las acciones (35'). A pesar del ida y vuelta, el primer tiempo no se movió más y la segunda parte prometía mucho.

Atlético Tucumán no estaba interesado en arriesgar, se cubrió en su campo, no cedió espacios y cerraron el empate, dejando con las manos vacías a su rival. En paralelo, Boca Juniors si logró hacer la tarea al vencer 1-0 a Gimnasia con gol de Carlos Tévez.

River Plate no pudo hacer más, ni con el ingreso de Nacho Scocco, Lucas Pratto o Juanfer Quintero, que se sumaron al gran partido que ya tenía Nacho Fernández. Tras la final perdida ante Flamengo en la Copa Libertadores, un nuevo trago amargo llegó.

River Plate vs Atlético Tucumán | MINUTO x MINUTO

90+4' Centro de Juanfer (River) desde la izquierda, pero despejado.

90+3' Remate de Pratto (River) desde fuera del área, pero lo contienen. Luego cabecea Scocco, pero débil.

90+2' ¡UFFF! Martínez Quarta (River) hace una chalaca, pero se va rosando el poste.

90+1' El árbitro añade 5 minutos al partido.

90' ¡UFFF! Cabezazo de Rojas (River) que se desvía en Heredia y se va besando el poste.

89' Tiro libre para River Plate, desde la banda izquierda.

88' ¡UFFF! Llega Pratto (River) y centra, pero no logró definir Quintero. Se sancionó una falta antes.

87' CAMBIO EN RIVER PLATE: Ingresa Lucas Pratto por Milton Casco.

86' Tucumán hace tiempo, está cómodo con el resultado y el desarrollo del encuentro.

85' River pasa por muchos problemas en la recta final del partido.

84' Salida desde meta para Tucumán, que demora en ejecutarse.

83' ¡UFFF! Scocco (River) recibe pase filtrado y define con un globito, que se va desviado.

83' Díaz (Tucumán) llegó con claridad, pero definió horrible ante Armani.

82' Toledo (Tucumán) llega con espacio por la izquierda, pero no logró hacer una buena pared.

81' River Plate combina pases en campo rival, pero no tiene como entrar.

80' Nacho Scocco (River) llegó con espacio por la derecha al área, pero no logró decidir con claridad.

79' CAMBIO EN RIVER PLATE: Nacho Scocco ingresa por Matías Suárez.

78' Tiro de esquina para Tucumán. Conecta Guillermo Ortiz, pero desviado.

77' ¡UFFF! Carrera (Tucumán) conecta un centro, pero salvó Armani.

76' CAMBIO EN TUCUMÁN: Ramiro Carrera por Guillermo Acosta.

75' TARJETA AMARILLA: Guillermo Acosta (Tucumán) amonestado.

74' Tucumán ha tomado aire y se posiciona en campo rival.

73' Otra vez un centro al área de Tucumán, pero Lucchetti embolsa.

72' ¡UFFF! Centro al área chica, pero Matías Suárez (River) remata por encima del travesaño.

71' Genial desborde de Nacho Fernández (River) por la izquierda, pero despeja Cabral.

70' Centro en busca de Suárez (River), pero Erbes despeja.

69' Tiro libre en tres cuartos de cancha para River Plate. Lo ejecuta Quintero, pero sin dirección de gol.

68' ¡UFFF! Toledo (Tucumán) bajó un balón aéreo para la llegada de Heredia, que remató de volea por encima del travesaño.

67' CAMBIO EN TUCUMÁN: Ariel Rojas por Lucas Melano.

66' Intento de Santos Borré (Tucumán), pero desviado.

65' Montiel (River) encara por la derecha, pero la pared con Juanfer no sale bien.

64' CAMBIO EN RIVER PLATE: Ingresa Juanfer Quintero por Javier Pinola.

63' Esta vez logró peinar Matías Suárez, pero desviado por encima del primer poste.

62' Otra vez una ocasión de tiro de esquina para River Plate.

61' Centro de Nacho Fernández (River), pero no hay conexión. Remate suyo tras rebote, pero desviado.

60' Borré (River) lucha el balón y gana un tiro de esquina.

59' Tucumán cierra los espacios por las bandas, por donde más daño recibió.

58' Matías Suárez (River) recibe por la derecha, pero su pase a la izquierda para la llegada de Borré es muy largo.

57' Posesiones largas de River Plate en campo rival.

56' ¡UFFF! Toledo (Tucumán) se metió al área rival y remató desde la izquierda, pero Armani contuvo con lo justo.

54' Centro de Melano (Tucumán) para Toledo, pero embolsa Armani. Choca el delantero y se encaran.

53' Montiel (River) es habilitado por la derecha, pero su centro es bloqueado con facilidad.

52' Nacho Fernández (River) reclama penal ante una llegada del rival por detrás. El árbitro no cobra.

51' Casco (River) se proyecta por la izquierda, pero no llega a campo rival con peligro.

50' ¡UFFF! Remató Nacho Fernández directo a puerta y el balón pasa rosando el ángulo izquierdo de Lucchetti.

49' Tiro libre peligroso para River Plate. Falta contra Matías Suárez.

48' Otro largo envío en busca de Toledo (Tucumán), pero Montiel despeja.

47' Heredia (Tucumán) recibe por la izquierda, entrando al área. Engancha y cede al medio, pero lo bloquearon.

46' El segundo tiempo está en marcha.

CAMBIO EN TUCUMÁN: Leonardo Heredia por Nicolás Aguirre.

DESCANSO: River Plate 1-1 Atlético Tucumán.

45+3' Falta ofensiva de River Plate. Javier Pinola impactó e hizo sangrar a un rival.

45+2' ¡UFFF! Centro al segundo palo de Nacho Fernández (River), que Pinola iba a conectar, pero se adelantó Cabral.

45+1' Tiro libre peligroso para River Plate.

45' El árbitro añade 2 minutos a la primera parte.

44' La acción de balón parado de Tucumán no genera peligro.

43' Díaz (Tucumán) pelea por la esquina derecha y gana un córner.

42' Tiro de esquina para River Plate, que se jugó en corto y terminaron en posición adelantada.

41' Pase entre líneas de Fernández para Suárez (River), pero un bloqueo vital apareció.

40' Ordenado River Plate, pero deben tener paciencia y no descuidarse en defensa.

39' Tucumán no puede hacerse con el balón a pesar de su agresividad.

38' Matías Suárez (River) presiona al rival y casi provoca un pase entre el portero con su defensa.

37' Tiro libre en salida para Atlético Tucumán.

36' River Plate no deja de arrinconar a su rival.

35' ¡UFFF! No logró conectar De la Cruz (River) ante la falta de comunicación defensiva de Tucumán.

34' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RIVER PLATE! Matías Suárez iguala las acciones.

33' Otra vez sentido Toledo (Tucumán) y debe recibir atención.

32' Nacho Fernández (River) trata de darle claridad al ataque, pero no logra espacios.

31' El centro es despejado con mucha facilidad.

30' De la Cruz (River) recibe por la izquierda, pero no progresa. Gana un córner.

29' Tucumán está bien cerrado, sin permitir que River Plate tenga profundidad.

28' River Plate se mantiene en campo rival, jugando corto y con cambios de frente.

27' Matías Suárez (River) encara por la izquierda, pero no encuentra compañía.

26' El centro llega al área chica, pero Pinola conecta y dejó a Borré en posición adelantada.

25' River Plate llega a campo rival y gana opciones con balón parado.

24' Tiro libre para River. Centro en busca de Rojas, pero no logró conectar.

24' TARJETA AMARILLA: Erbes (Tucumán) amonestado.

23' Toledo (Tucumán) está sentido, no se traslada de forma correcta en el campo.

22' Matías Suárez (River) define con un globito, pero se va por encima del travesaño.

21' De la Cruz (River) controló al borde del área, enganchó y remató por encima del travesaño.

20' River Plate movió el balón y ahora con mayor obligación.

19' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE TUCUMÁN! Toledo anota de cabeza.

19' Remate de Cabral (Tucumán) remató de larga distancia, pero lo bloquearon. Tiro de esquina.

18' Centro de Nicolás de la Cruz (River), pero la defensa de Tucumán está atenta.

17' Suárez (River) se esfuerza por la izquierda, logrando mandar un centro, pero se desvió. Justo hubo falta.

16' Centro en busca del juego aéreo de Toledo (Tucumán), pero se va por encima del travesaño.

15' Toledo (Tucumán) gana un tiro libre en tres cuartos de cancha.

14' Por la derecha busca Nacho Fernández (River), pero no logró enviar el balón al área.

13' River Plate se mantiene con la posesión del balón.

12' Tiro de esquina para Tucumán, con un centro al primer poste, pero desviado.

11' ¡GOL ANULADO! Santos Borré (River) recibe un gran pase filtrado y anota, pero estaba adelantado.

10' Falta contra Nacho Fernández (River) en la mitad del campo.

09' Guillermo Ortiz (Tucumán) está sentido y tiene que recibir atención médica.

08' Pase largo, raso, a la izquierda, donde Matías Suárez lucha, pero no alcanzó el balón.

07' Salida de River Plate, por bajo. Luego hay un largo envío para Nico de La Cruz, pero no llega a destino.

06' Sale con todo Toledo (Tucumán) por la izquierda, pero Rojas lo cerró perfecto.

05' Pase desde la derecha al punto penal, donde estaba Nicolás de la Cruz (River), pero no logró conectar.

04' Posición adelantada de Milton Casco (River), luego de recibir un pase en posición ofensiva.

03' Atlético Tucumán es agobiado por el rival y no puede salir de su campo.

02' River Plate presiona en campo rival, por la banda derecha.

01' El encuentro está en marcha.

- Los equipos ya están confirmados.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

XI Tucumán: Lucchetti; M. Ortiz, Cabral, G. Ortiz, Fernández; Melano, Acosta, Erbes, Aguirre; Toledo y Díaz.

XI River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré.

LA PREVIA

Ver TNT Sports EN VIVO River Plate vs Atlético Tucumán se enfrentarán este sábado 7 de marzo, a partir de las 9.00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la fecha 23 de la Superliga Argentina 2020. Sigue el MINUTO x MINUTO y la transmisión vía INTERNET con los horarios, los canales y todos los goles por Libero.pe.

De pronóstico reservado. River Plate visitará a Atlético Tucumán con la finalidad de conseguir los tres puntos, ya que, un triunfo lo convierte en el nuevo campeón de la Superliga Argentia. Por esta razón, Marcelo Gallardo, estratega de La Banda, mandará al campo a sus mejores futbolistas.

Por su parte, Tucumán hará respestar su localía para 'tumbarse' a River Plate que lidera la Superliga con 46 unidades, con la ventaja de una unidad sobre Boca Juniors (45), su clásico rival. Con el empate o derrota, dependerá de la suerte 'xeneize', escuadra que recibirá a Gimnasia en simultáneo. ¡De candela!

Club Atlético River Plate

A todo o nada. River Plate no empezó con el pie derecho la Copa Libertadores 2020. Los 'Millonarios' cayeron goleados 3-0 en su estreno ante LDU de Quito. Marcelo Gallardo prefirió que la mayor parte de sus figuras no viajen a la altura y sean reservadas en el arranque del certamen continental. El 'Muñeco' quiere conquistar sí o sí su primera Superliga. ¿Lo conseguirá?

En tanto, se pudo saber que el artillero colombiano Rafael Santos Borré, goleador de la Superliga Argentina 2020 con 12 dianas, volverá al once titular tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Formaciones probables River Plate vs Atlético Tucumán

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Yonathan Cabral, Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, José Luis Fernández; Lucas Melano, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Nicolás Aguirre; Leandro Díaz y Javier Toledo.

DT: Ricardo Zielinski.

River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: José Fierro (Tucumán).

Hora: 7:00 p.m.

TV: TNT Sports.

¿A qué hora juegan River vs Tucumán?

- Argentina 9:00 p.m.

- México 6:00 p.m.

- Perú 7:00 p.m.

- Ecuador 7:00 p.m.

- Colombia 7:00 p.m.

- Bolivia 8:00 p.m.

- Venezuela 8:00 p.m.

- Chile 9:00 p.m.

- Paraguay 9:00 p.m.

- Uruguay 9:00 p.m.

- Brasil 9:00 p.m.

- España 1:00 a.m. (8 de marzo)

¿Qué canal transmite River Plate vs Atlético Tucumán?

- México: Fox Sports

- Perú: Fox Sports y TNT Sports

- Ecuador: Fox Sports y TNT Sports

- Colombia: Fox Sports y TNT Sports

- Argentina: TNT Sports

- Chile: Fox Sports y TNT Sports

- Brasil: Fox Sports.

Tabla de posiciones Superliga Argentina 2020

Así va la tabla de posiciones.

Partidos de hoy Superliga Argentina

Arsenal 4-0 Aldosivi

Argentinos Juniors 2-1 Rosario Central

Defensa y Justicia vs. Patronato

Banfield vs. Huracán

Boca Juniors vs Gimnasia La Plata

Historial River Plate vs Atlético Tucumán

A tomar en cuenta. Por el campeonato argentino, River Plate y Tucumán se vieron las caras en seis oportunidades, con cuatro triunfos y 11 goles para los 'Millonarios'.

- Nacional 1975: River Plate 2 (Daniel Passarella y Oscar Más) Atlético Tucumán 1

- Apertura 2009: River Plate 3 (Marcelo Gallardo, Diego Buonanotte y Daniel Villalva) Atlético Tucumán 1

- Clausura 2010: Atlético Tucumán 0 River Plate 0

- Campeonato 2016/2017: Atlético Tucumán 0 River Plate 3 (Jorge Moreira, Ignacio Canuto e/c y Gonzalo Martínez)

- Superliga 2017/2018: River Plate 2 (Milton Casco y Rafael Borré) Atlético Tucumán 2

- Superliga 2018/2019: Atlético Tucumán 0 River Plate 1 (Cristian Ferreira)

¿Cuándo juega River Plate vs Atlético Tucumán?

Sábado 7 de marzo.

Estadio Monumental José Fierro

