Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY sábado 07 de marzo

Partidos de hoy sábado 07 de marzo con la Transmisión Fútbol EN VIVO. Repasa los encuentros pactados para este día que traerá grandes partidos en la Liga 1 Movistar, La Liga Santander, Serie A, Superliga Argentina, Premier League, Liga MX y MLS.

River Plate y Boca Juniors se juegan el título de la Superliga Argentina. El ganador de su respectivo partido se consagrará como monarca del torneo argentino. Por la Liga 1 Movistar, Sporting Cristal buscará su segundo triunfo en el campeonato local y Barcelona tiene la obligación de sumar una victoria ante Real Sociedad y recuperar LaLiga.

Liga 1

11:00 Sporting Cristal vs Carlos Stein

15:00 Deportivo Llacuabamba vs Utc Cajamarca

15:00 Cusco vs César Vallejo

17:45 Deportivo Municipal vs Academia Cantolao

20:00 Melgar vs Sport Huancayo

Inglaterra - Premier League

7:30 Liverpool vs AFC Bournemouth

10:00 Arsenal vs West Ham United

10:00 Crystal Palace vs Watford

10:00 Sheffield United vs Norwich City

10:00 Southampton vs Newcastle United

10:00 Wolverhampton Wanderers vs Brighton

12:30 Burnley vs Tottenham Hotspur

España - La Liga

7:00 Eibar vs Mallorca

10:00 Atlético Madrid vs Sevilla

12:30 Barcelona vs Real Sociedad

15:00 Getafe vs Celta de Vigo

Italia - Serie A

12:00 Atalanta vs Lazio

Alemania - Bundesliga

9:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

9:30 Wolfsburg vs RB Leipzig

9:30 Hertha BSC vs Werder Bremen

9:30 Freiburg vs Union Berlin

9:30 Schalke 04 vs Hoffenheim

12:30 Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund

Francia - Ligue 1

11:30 Strasbourg vs PSG

14:00 Nice vs Monaco

14:00 Dijon vs Toulouse

14:00 Angers SCO vs Nantes

14:00 Metz vs Nîmes

14:00 Reims vs Brest

Portugal - Primeira Liga

10:30 Tondela vs Boavista

13:00 Vitória Setúbal vs Benfica

15:30 Porto vs Rio Ave

Argentina - Superliga Argentina

16:00 Banfield vs Huracán

16:00 Defensa y Justicia vs Patronato

19:00 Atlético Tucumán vs River Plate

19:00 Boca Juniors vs Gimnasia La Plata

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Always Ready vs Bolívar

16:15 Wilstermann vs Atlético Palmaflor

16:15 Blooming vs Aurora

Chile - Primera División

10:00 La Serena vs Colo-Colo

15:30 Antofagasta vs Curicó Unido

18:00 Deportes Iquique vs O'Higgins

Colombia - Primera A

16:05 Once Caldas vs América de Cali

18:10 Medellín vs Millonarios

20:05 Atlético Bucaramanga vs Junior

Ecuador - Primera A

12:15 LDU Portoviejo vs Delfin

14:30 Independiente del Valle vs Universidad Católica

18:00 LDU Quito vs Barcelona

Paraguay - Division Profesional

16:30 Libertad vs General Díaz

18:45 Guaraní vs Sol de América

Uruguay - Primera Division

15:00 Plaza Colonia vs Fénix

15:00 Torque vs Cerro

15:00 Rentistas vs Deportivo Maldonado

18:00 Peñarol vs Danubio

Venezuela - Primera División

15:00 Metropolitanos vs Mineros de Guayana

México - Liga MX

18:00 Monterrey vs Atlético San Luis

18:00 Cruz Azul vs Tijuana

20:00 Pachuca vs Santos Laguna

22:06 Atlas vs Guadalajara

Major League Soccer

13:30 New England vs Chicago Fire

14:00 Real Salt Lake vs New York RB

15:00 Dallas vs Montreal Impact

15:30 DC United vs Inter Miami

17:00 Toronto FC vs New York City

19:00 Atlanta United vs Cincinnati

20:00 SJ Earthquakes vs Minnesota United

20:30 Sporting KC vs Houston Dynamo

21:00 Colorado Rapids vs Orlando City SC

22:00 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps

22:00 Seattle Sounders FC vs Columbus Crew