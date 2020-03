Las lágrimas de Marcelo Gallardo tras perder el título a manos de Boca Juniors [VIDEO]

River Plate sufrió un duro golpe la noche de este sábado luego de perder el título de la Superliga Argentina. Y es que, los millonarios llegaban como favoritos ante un Atlético Tucumán que supo darle 'la mano' a Boca Juniros que finalmente se quedó con el título tras su victoria sobre Ginmasia de Diego Armando Maradona.

Corrían los minutos finales y River Plate no encontraba el gol del triunfo. Las cámaras de televisión empezaban a enfocar a Marcelo Gallardo, quien no podía entender como en la última fecha perdieron el título, más aún por la forma en que se dio el partido por la polémica de dos supuestos penales no cobrados.

La televisión argentina mostraba a un Marcelo Gallardo al borde de las lágrimas. Y es que, no es fácil pasar de ganar varios años títulos con River Plate y ante el rival de siempre, a perder la copa, precisamente al Boca Juniros que hizo su trabajo: ganarle a Ginmasia.

"Casi todos los técnicos estamos acostumbrados a perder más de lo que ganamos. Son pocos los privilegiados que ganan más de lo que pierden. No se puede llamar 'fracaso' a toda derrota", dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras el duro momento de River.

"Más allá de algunas decisiones arbitrales – considero a Patricio Loustau uno de los mejores argentinos – se puede equivocar como cualquier árbitro que lo hace cada fin de semana, pero claramente duele porque es un partido decisivo. Las equivocaciones duelen un poco más", dijo Marcelo Gallardo para luego agregar: "Felicitaciones a Boca por este campeonato"