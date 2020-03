Racing vs Estudiantes EN VIVO vía TyC Sports: alineaciones, hora y canal por la Superliga Argentina

Racing Club vs Estudiantes EN VIVO vía TyC Sports | este lunes 9 de marzo desde las 7:10 p.m. (hora peruana) por la fecha 23 de la Superliga Argentina ONLINE desde Estadio Ciudad de La Plata. El encuentro también será transmitido por TyC Play y Directv Sports. Además podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Néstor Pitana. La última fecha del torneo argentino está en marcha, con los equipos con diferente presente y con peleas distintas para el cierre del certamen. En el caso de Racing Club es más notoria la necesidad de ganar, pues podría meterse en la zona de acceso a la próxima Copa Libertadores, aunque depende de otros equipos.

No obstante, las cosas no serán fáciles ante Estudiantes La Plata, de visita, que si bien no tiene ninguna posibilidad de meterse a alguna competición Conmebol, busca cerrar con una alegría para todos sus hinchas. Leandro Desábato se encargará de encabezar el banquillo de suplentes, luego de la salida de Gabriel Milito, tras una racha negativa de resultados.

La 'academia' llega motivado luego de la victoria sobre Estudiantes de Mérida, por 2-1, con una gran reacción en la recta final del encuentro. El equipo de Sebastián Beccacece sigue consolidando su estilo de juego, teniendo como uno de sus principales pilares al chileno Eugenio Mena, aunque es posible que esta vez reciba descanso, ante el desgaste reciente.

En los más recientes duelos directos, los resultados han sido parejos, con dos empates recientemente. Fueron por la Copa de la Superliga, en el que igualaron 1-1 en La Plata y luego 0-0 en la casa de Racing Club, resultado con el que superó la llave. En tanto, la última vez en casa fue por el torneo local en el 2018, con derrota 2-1 de Estudiantes.

Racing Club vs Estudiantes EN VIVO Posibles alineaciones

XI Racing Club: Arias; Pillud, Sigali, Nery, Soto; Zaracho, Miranda, Banega; Garre, Cristaldo, Reniero.

XI Estudiantes: Andújar; Colombo, Schunke, Mascherano, Mura, Gómez; González, Estévez, Fernández, Rodríguez y Retegui.

¿En qué canales ver el Racing Club vs Estudiantes EN VIVO por la Superliga Argentina?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Costa Rica: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

El Salvador: TyC Sports Internacional

Guatemala: TyC Sports Internacional

Honduras: TyC Sports Internacional

Internacional: Fanatiz International

México: TyC Sports Internacional

Nicaragua: TyC Sports Internacional

Panamá: TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Perú: TyC Sports Internacional

Puerto Rico: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

¿A qué hora juegan Racing Club vs Estudiantes por la Superliga Argentina?

Perú: 7.10 p.m.

México (Centro): 6.10 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.10 p.m.

México (Noroeste): 4.10 p.m.

Ecuador: 7.10 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.10 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.10 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.10 p.m.

Colombia: 7.10 p.m.

Argentina: 9.10 p.m.

España: 1.10 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.10 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.10 p.m.

Paraguay: 9.10 p.m.

Chile: 8.10 p.m.

Brasil: 9.10 p.m.

Bolivia: 8.10 p.m.

Venezuela: 8.10 p.m.

Canadá: 7.10 p.m.

Costa Rica: 6.10 p.m.

Guatemala: 6.10 p.m.

Honduras: 6.10 p.m.

El Salvador: 6.10 p.m.

Puerto Rico: 8.10 p.m.

República Dominicana: 8.10 p.m.

Panamá: 7.10 p.m.

Italia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.10 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.10 a.m. (al día siguiente)

Racing Club vs Estudiantes EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Racing Club vs Estudiantes, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.