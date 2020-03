Diego Forlán: "Me imagino a Cavani jugando en Boca Juniors"

Boca Juniors quiere a Edinson Cavani para la siguiente temporada. Según los portales internacionales, Juan Román Riquelme se contactó con el entorno del jugador uruguayo y quedaron en seguir conversando.

En el fútbol las negociaciones pueden cambiar de curso en cuestión de segundos, sin embargo, los hinchas del actual campeón de la Superliga Argentina se ilusionan con la llegada de Edinson Cavani y el equipo que armaría Miguel Ángel Russo.

Diego Forlán, amigo y excompañero de Cavani, aseguró que el actual jugador del PSG sí puede defender la camiseta de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de América.

"Me imagino a Cavani jugando en Boca, es un futbolista de élite. Por lo económico es difícil que venga en su plenitud, pero si mira más el lado profesional, es un desafío muy grande y lindo. Boca y River son equipos pesados de América que pelean por títulos locales e internacionales y tienen mucha visibilidad. A pesar de que pagan muy bien para lo que es medio regional, no se compara con lo que ganan allá", señaló Forlán a Cómo te va.

Diego Forlán quiere estar en la despedida de Riquelme

Diego Forlán contó que conversó con Juan Román Riquelme sobre la definición por el título de la Superliga Argentina, donde Boca se quedó con el campeonato.

"Me dijo que iba a hacer la despedida con todos los jugadores de Boca y yo no tengo nada que ver ahí, me encantaría poder estar igual, ja", indicó el actual campeón de Peñarol.