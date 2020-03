Jorge Bermúdez aseguró que Edinson Cavani puede ser jugador de Boca Juniors

La Superliga Argentina al igual que el resto de Ligas de Sudamérica se encuentran detenidas debido a la emergencia sanitaria que se vive en el mundo a causa del coronavirus. Sin embargo, los clubes no han detenido sus actividades y se encuentran analizando el mercado para los próximos fichajes venideros cuando todo este se reanude.

Por ejemplo, Boca Juniors ya se alista para lo que será el resto de la temporada y pretende realizar un fichaje que rompería el mercado sudamericano. Y es que en las últimas horas se habló de un posible traspaso del uruguayo Edinson Cavani al cuadro ‘Xeneize’.

Respecto a este tema, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, exjugador y hoy miembro del Consejo de Fútbol de Boca, conversó con el programa radial Boca de Selección y señaló que por la cercanía de Riquelme con el entorno de Cavani, este podría llegar al club en el próximo mercado.

“Lo de Cavani es un deseo y también una posibilidad. Conociendo a Juan (Riquelme), conociendo a la distancia a Forlán y sabiendo la categoría de jugador que es Cavani, creo que podría ser muy pronto, ojalá sea pronto”, expresó del directivo.

Asimismo, Bermúdez expresó que desde la directiva de Boca Juniors no escatimaran en gastos con tal de fichar a Cavani: “Ojalá que se dé para el beneficio del club, después de él y de todo lo que queremos conseguir. Es todo un profesional, un hombre de una capacidad impresionante, nos daría una gran mano si viene a Boca. Yo creo que lo de Cavani no va a ser tanto de un mango más o un mango menos. Es un verdadero deseo y me parece que las señales son claras: él tiene ganas de jugar en Boca”.

Como se recuerda, Edinson Cavani vence contrato con el PSG en junio próximo y teniendo en cuenta que la crisis en Europa por el coronavirus sigue en etapa crónica, no sería una locura la posibilidad de que el delantero fiche por Boca Juniors. ¿Se formaría una dupla letal con Paolo Guerrero? Solo el tiempo lo dirá.