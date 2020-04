Maradona y su plan para ayudar a futbolistas argentinos que no cobran durante la cuarentena por coronavirus

La Copa de la Superliga Argentina se encuentra paralizada a raíz de la cuarentena decretada en dicho país para evitar la propagación del brote de coronavirus. En ese marco, Diego Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, dio a conocer un plan que copia un poco el modelo que ha efectuado la Bundesliga frente a esta crisis.



En diálogo con Infobae, Diego Maradona aseguró que los jugadores más favorecidos económicamente a lo largo de su carrera podrían armar una colecta para ayudar a aquellos futbolistas que no reciben ingresos por la paralización del fútbol argentino.

"Por eso el ejemplo de Alemania es muy bueno. Los jugadores que tuvieron la suerte de ganar mucha guita en toda su carrera, hoy deberían armar un fondo común para ayudar a los pibes del ascenso. Por nuestra parte estoy dispuesto a juntarme con los colegas entrenadores para ayudar a los técnicos del ascenso. De esta se sale con solidaridad porque alguna vez todos cobramos un primer sueldo y sabemos lo que eso significa”, aseguró.

¿Cuál es el plan de acción que se realiza en la Bundesliga?

Es importante precisar que en la Bundesliga, cuatro clubes con buen sustento económico se juntaron y donaron 20 millones de euros a favor de los otros 32 clubes que están en la competición, con lo cual estos no tendrán apuros para pagar sus planillas.

Él no solo se mostró de acuerdo ante este plan, sino también expresó su respaldo a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, para intentar encontrar una solución ante este panorama desolador en Argentina.



“Yo estoy a muerte con el Turco Marchi. Muchos le pegan pero es el tipo que siempre pone la cara por los jugadores. Yo me comprometí a laburar mano a mano con él. Nunca dejé en banda a los jugadores y no lo voy a hacer ahora”, enfatizó.“La economía de los clubes es muy difícil de sostener, el fútbol cuenta con un solo ingreso, los derechos de televisión. Los sponsors no pueden cumplir sus obligaciones, va a ser muy difícil salir de esto. Necesitamos la capacidad y solidaridad de todos los dirigentes para ver cómo salimos de esta situación", indicó Maradona.



Crítica a los malos dirigentes

Finalmente, Maradona no dudó en cuestionar a aquellos dirigentes que no quieren pagarle a los jugadores pese a tener solvencia económica.

“Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes. Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer. Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar”, sentenció.