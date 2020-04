Jan Hurtado podría dejar Boca Juniors para dar el salto a un gigante de Europa

Boca Juniors ha sido uno de los clubes de Argentina con mayor movimiento en el mercado internacional, no solo fichando, sino también exportando jugadores a los principales equipos de Europa y el mundo.

Ahora, otro delantero del cuadro ‘Xeneize’ es pretendido por un gigante del viejo continente. Se trata de la joya venezolana Jan Hurtado, quien llegó a Boca en el 2019, aunque sin lograr la continuidad deseada.

Sin embargo, sus condiciones han llamado la atención de un poderoso de la Serie A, según afirmó el propio representante de Hurtado, Rodolfo Baqué. El agente del delantero venezolano afirmó que Juventus de Cristiano Ronaldo preguntó por su representado y otro jugador más de la Superliga Argentina.

"Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado… De la Juventus hubo gente que vino a preguntar. Los dos números 9 que buscan en Argentina son (Adolfo) Gaich y Hurtado", expresó el mencionado agente en La Red de Argentina.

Rodolfo Boqué también aclaró los rumores que vinculan a Jan Hurtado con Roma afirmando que solo se debe a la amistad que desarrolló con Daniele De Rossi en su paso por Boca.

"Lo que tiene Hurtado a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de Daniele De Rossi. Vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma no me llamaron y en Boca no me dijeron nada", sentenció.