Carlos Zambrano comparó a Boca Juniors con el Real Madrid: "Es un sueño"

"Es un sueño", fueron las primeras palabras de Carlos Zambrano como jugador de Boca Juniors. Sonriendo, mirando fijamente la camiseta xeneize, el defensor aseguró que es el reto más importante de su carrera y que tuvo que rechazar varias ofertas y sacrificar dinero para llegar al actual campeón de la Superliga Argentina.

En una entrevista, el jugador de la Selección Peruana contó detalles de cómo se realizaron las negociaciones con Boca Juniors y no dudó en comparar al cuadro azul y dorado con el Real Madrid.

"No hay jugador que se pueda resistir a Boca. Quizá no llegue a llenar las expectativas económicas de muchos, pero es como al Real Madrid. No se le puede decir que no. Tenía buenas ofertas, pero este era un sueño y lo pude lograr", declaró el 'Kaiser' en Súper Fútbol.

En la última fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo se pudo coronar campeón de la Superliga Argentina, dejando al clásico rival, River Plate sin copa. Esta dramática celebración es recordada por Zambrano que no pudo ocultar su emoción por su primer título con Boca Juniors.

"Se disfruta más porque se le ganó al rival directo. Prefiero ser el peor equipo, pero salir campeón. El fútbol se basa en resultados. Sabíamos que era muy difícil que River se cayera, pero solo pensamos en nosotros".

¿Cuándo se reanudará la Superliga Argentina?

"Supongamos que podemos retomar las prácticas a fines de junio. Porque acá se está hablando de que se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo. Si ocurre eso no veo que las prácticas arranquen antes de fines de junio, principios de julio. Y para retomar la competencia los planteles van a necesitar 45 días como mínimo. Muchos (jugadores) viven en departamentos y no están acostumbrados a estar tres meses parados", indicó el el presidente de Lanús, Nicolás Russo, a Fútbol Continental.