Presidente de Boca Juniors descarta interés por contratar a Christian Cueva [VIDEO]

La posible llegada de Christian Cueva a Boca Juniors sigue siendo noticia luego que varios diarios mexicanos informaran que tras haber concluido su vínculo con Pachuca de México, el volante de la Selección Peruana llegaría al cuadro xenezie a pedido expreso de Juan Román Riquelme quien pidió referencias suyas al propio Ricardo Gareca.

En efecto, el propio "Tigre" señaló días atrás que Riquelme lo llamó por Carlos Zambrano y de pasó me preguntó por Cueva. "Román me dijo que era un jugador que le gustaba, pero no para traerlo (a Boca). Como somos gente de fútbol empezamos a intercambiar opiniones y dentro de esa conversación salió el nombre del talento de Cueva, porque a Riquelme le gustan las características de ese tipo de jugadores”, agregó Ricardo Gareca.

Sin embargo, en diálogo exclusivo con Radio Ovación, el presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal dijo que la principal preocupación del club en este momento es la de saber cuándo se reinicia la Liga Argentina, la cual está paralizada por la pandemia del coronavirus.

"Estamos esperando la fecha de reinicio del campeonato. Tenemos que definir si es el 30 de junio y de acuerdo a ello acelerar la vuelta a los entrenamientos. También tenemos que ver qué jugadores se quedan y cuáles se van", precisó Ameal.

Ante la posibilidad de que Boca Juniors pueda contar en sus filas con Christian Cueva precisó: "No podemos hablar por ahora de ningún jugador. Perú es un país formador de grandes talentos y no me extraña que lleguen a clubes grandes".

"Ni Juan Román Riquelme ni Miguel Ángel Russo me han dicho nada (de Cueva). Quizá los periodistas tengan más información que nosotros, pero estos temas se definen entre la comisión deportiva y los directivos, pero por ahora no hay nada", agregó Jorge Ameal.

Sobre el regreso de la Superliga Argentina

El fútbol argentino se suspendió el 17 de marzo y tres días después se decretó una cuarentena obligatoria que regirá al menos hasta el 7 de junio. El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, señaló que la vuelta del fútbol en el país del cono sur parece lejana a pesar de que están trabajando en protocolos sanitarios para el retorno de la actividad en medio de la pandemia por el coronavirus.