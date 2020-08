Boca Juniors: Miguel Ángel Russo y su plan para proteger la salud de sus jugadores

El drama que vive River Plate por el coronavirus genera preocupación en los equipos de la Superliga Argentina. Adrián Olivieri, preparador de arqueros del cuadro 'Millonario', dio positivo y el plantel quedó aislado hasta realizar los testeos correspondientes. Miguel Ángel Russo no quiere correr ese riesgo con Boca Juniors y tomó una serie de medidas radicales.

El equipo del barrio La Boca viene cumpliendo el mismo protocolo de bioseguridad de River Plate. Por esa razón, Miguel Ángel Russo ordenó que ninguna persona que no forma parte de la delegación que viene entrenando en la 'burbuja de Boca Juniors' pueda ingresar o integrarse a la concentración.

Según explicó el diario Olé, nadie más puede unirse a los trabajos que viene realizando Boca en Tristán Suárez. Como se recuerda, desde el 24 de agosto el comando técnico y el plantel llevan concentrados para realizar los intensos ejercicios y llegar en óptimas condiciones al inicio de la Superliga Argentina.

FOTO Boca Juniors

Boca no quiere poner en riesgo la salud de sus jugadores y realizó los exámenes correspondientes a los cocineros, quienes se concentran en el hotel y no pueden abandonar las instalaciones. El personal de prensa y los fotógrafos no se hospedan en el mismo hotel y no tienen contacto con los futbolistas.

Gonzalo Maroni volvió de Italia y ya cumplió los 14 días de aislamiento social (como indican los protocolos). El volante se realizará nuevamente el hisopado para que pueda unirse a los trabajos. El mismo caso es para Agustín Almendra y Agustín Lastra, los dos jugadores dieron negativos al test pero no se sumarán a los entrenamientos este lunes 31 de agosto.

Edwin Cardona regresó a Boca Juniors

Edwin Cardona vivirá su segunda etapa en Boca Juniors tal como era su deseo desde hace un par de meses. La dirigencia del 'Xeneize' llegó a un acuerdo con Xolos y el propio jugador colombiano para arreglar un contrato hasta finales de 2021.