River Plate vs Banfield, postergado por la Copa de la Liga Profesional

La Copa de la Liga Profesional decidió posponer el juego entre River y Banfield hasta el próximo martes y conminó a la dirigencia del 'Millonario' a conseguir un estadio luego de negarle la posibilidad de usar el River Camp. Según medios argentinos, los estadios de Vélez, Huracán e Independiente son opciones para albergar el juego válido por la Zona 3.

El cuadro de Marcelo Gallardo volverá a la actividad en la liga doméstica tras haber jugado la Copa Libertadores 2020. Sorpresivamente, el 'Muñeco' no tuvo ningún problema en sacar a relucir todo su arsenal en el certamen internacional.

Uno de los cuadros que sufrió dicho embate fue Deportivo Binacional. El vigente campeón fue apabullado en Lima así como ocurrió en Buenos Aires, dejando en claro que el elenco 'millonario' es uno de los mejores clubes de América.

River Plate no presenta líos, pero si afronta uno muy grave. Sucede que hay un fuerte conflicto entre la Asociación de Fútbol Profesional Argentino y la Liga Profesional de Fútbol: el primero autorizó que el duelo ante Banfield pueda desarrollarse en el campo de entrenamiento de River Plate.

Sin embargo, el presidente de la LPF, Marcelo Tinelli, envió una carta al club de Núñez en donde señala la desautorización del recinto para desarrollar un juego correspondiente a la Copa de la Liga Profesional.

"Que, tratándose de un Club con la magnitud e importancia no solo a nivel local sino también internacional como lo es el Club Atlético River Plate, no podemos más que exhortar a las autoridades de dicho Club a que arbitren los medios necesarios para que dicha institución dispute los encuentros oficiales en un estadio que esté a la altura de la misma. Por último, no podemos dejar de considerar la historia, los ídolos, los socios y los simpatizantes de este prestigioso Club", menciona la misiva enviada por Tinelli.

Cabe señalar que el fútbol argentino no cuenta con permiso para que los hinchas puedan acudir a los recintos deportivos. Las restricciones el país 'che' se mantienen debido a la pandemia mundial del coronavirus.

River Plate: Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Casco; Fernández, Pérez, De la Cruz, Suárez, Álvarez y Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Arboleda; Coronel, Maldonado, Lollo, Bravo, Rodríguez, Lenis, Gómez, Urzi, Bertolo y Velázquez.

DT: Javier Sanguinetti.

País Hora Perú 19:15 horas Colombia 19:15 horas México 19:15 horas Uruguay 21:15 horas Argentina 21:15 horas Estados Unidos 19:15 horas España 02:15 horas Francia 02:15 horas Chile 21:15 horas Ecuador 19:15 horas Costa Rica 20:15 horas Alemania 02:15 horas Bolivia 20:15 horas

River Plate vs Banfield - jornada 1 - Copa de la Liga Profesional 1. ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de noviembre 2. ¿En qué lugar? Estadio St James Park 3. ¿A qué hora ver? 02:15 h (ESP); 19:15 h (PER); 21:15 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? FOX Sports y TNT Sports

