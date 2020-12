Ver FOX Sports Premium EN VIVO, Argentinos Juniors vs Estudiantes: 0-0 por la Copa Diego Maradona

Argentinos Juniors vs Estudiantes LP EN VIVO estarán cara a cara este lunes 7 de diciembre ONLINE por la sexta jornada de la Copa Diego Maradona en el estadio Diego Armando Maradona. El duelo está programado para las 5:10 p.m. hora de Perú y 7:10 p.m. hora de Argentina.

Argentinos Jrs. vs Estudiantes La Plata : minuto a minuto en directo

PRIMER TIEMPO

01' El partido está en marcha.

- El partido arrancará a las 17.10 horas de Perú y 19.10 horas de Argentina.

Alineaciones confirmadas

Argentinos Jrs. : Chaves; Sandoval, Torrén, Quintana, Gómez, Vera, Ibarra, Silva, López, Ávalos y Hauche.

Estudiantes La Plata : Andújar, Bazzana, Guzmán, Colombo, Erquiaga, Godoy, Gomez, Ayala, Rodríguez, Di Pizio y L. Díaz.

LA PREVIA

Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata protagonizarán un atractivo encuentro por la última jornada de la Copa Diego Maradona. A pesar de que viven realidades distintas, saldrán con todo para quedarse con los tres puntos.

El cuadro local necesita ganar sí o sí si quiere meterse a la zona ‘Campeón de Copa 2020’. El ‘Bicho de la Paternal’ llega con la moral al tope para este duelo tras su gran victoria sobre Aldovisi el pasado lunes.

Gracias a su gran triunfo por 4-1 en condición de visita, Argentinos Juniors logró llegar con vida a la última jornada al ubicarse segundo con siete puntos. Y debido a la buena cantidad de goles, superó a Aldosivi.

Además, los de Dabove dependen de sí mismos. Todo hace indicar que el ataque lo conformarán Gabriel Hauche y Gabriel Ávalos. Este último jugador, anotó un doblete ante Aldovisi y quiere seguir en racha.

Por el lado de Estudiantes, el panorama es otro. El ‘Pincha’ no la está pasando nada bien en esta temporada y hasta la fecha no sabe lo que es ganar en esta Copa Diego Maradona. En su última presentación no pasó del 0-0 con San Lorenzo.

El DT Leandro Desábato no podrá contar con dos jugadores. Diego García presenta una sobrecarga muscular en el recto interior del muslo izquierdo, mientras que Federico González está con una lesión muscular de grado 1 en el bíceps del muslo derecho.

Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata: alineaciones confirmadas

XI Argentinos Juniors: Chaves, Sandoval, Torrén, Quintana, Gómez, Ibarra, Vera, Silva, López, Hauche y Ávalos.

XI Estudiantes: Andújar, Godoy, Colombo, Guzmán, Erquiaga, Ayala, Gómez, Rodríguez, García, Sarmiento y Díaz.

Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata: ficha del partido

Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata Copa Diego Maradona ¿En qué estadio jugarán? Estadio Diego Maradona ¿Quién será el árbitro? Pablo Echavarría ¿Qué canal transmitirá? FOX Sports Premium ¿A qué hora jugarán? 17:10 horas de Perú y 19:10 horas de Argentina

Argentinos Juniors vs Estudiantes LP: horarios en el mundo

Perú – 5:10 p. m. hora de Lima

México – 4:10 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 5:10 p. m. hora de Quito

Estados Unidos 5:10 p.m. hora de D.C.

Colombia – 5:10 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 7:10 p. m. hora de Buenos Aires

España - 11:10 p.m. hora de Madrid

Uruguay – 7:10 p. m. hora de Montevideo

Chile – 7:10 p. m. hora de Santiago

Brasil – 7:10 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 6:10 p. m. hora de La Paz

Argentinos Juniors vs Estudiantes: canales para ver por TV

Argentina: Fox Sports Premium Argentina

Internacional: Fanatiz International

Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional

¿Dónde ver partido Argentinos Juniors vs Estudiantes LP?

Si estás interesado en ver vía Internet el duelo entre Argentinos Juniors vs Estudiantes LP, te contamos que LÍBERO.PE realizará una transmisión minuto a minuto con las mejores jugadas y los goles al instante.