Racing vs Rosario Central EN VIVO por la jornada 4 de la Superliga Argentina

Racing Club vs Rosario Central EN VIVO se enfrentarán este lunes 8 de marzo por la jornada 4 de la Superliga Argentina. El partido está fijado a realizarse en el Estadio Juan Domingo Perón a las 17:15 horas de Perú y contará con la transmisión internacional de FOX Sports Premium.

El entrenador de la 'Academia', Juan Antonio Pizzi, jugará condicionado ante Rosario Central. Tiene la obligación de vencer si o si al conjunto 'Canalla' luego de la abrupta y dolorosa caída ante River Plate.

El hecho de haber perdido el título de la Supercopa Argentina ante los 'Millonarios' es duro golpe, pero este se terminó de agigantar debido al escandaloso marcador y rendimiento que mostraron en el campo de juego.

Es por ello que, tras el 5-0 ante River Plate, medios argentinos han afirmado que la dirigencia de Racing ha decidido sostener una reunión durante la semana entrante para analizar el futuro de Pizzi.

Desde que asumió el mando, Pizzi, en sus cuatro encuentros disputados, ha sumado dos derrotas (ante Banfield y River) y dos empates (ante Aldosivi y Estudiantes). A esto hay que añadirle que el rendimiento mostrado no hay sido el esperado.

Al frente tendrá a un Rosario Central que viene una situación muy similar. El cuadro dirigido por el 'Kily' Gonzáles se ha mostrado intermitente. Luego de la victoria ante Argentinos Juniors perdió ante River Plate por 3-0 e igualó en casa por 2-2 ante Godoy Cruz.

La lesión de Fabián Rinaudo ha generado que el DT de los 'Canallas' decida solicitar un refuerzo. Martín Rabuñal llegó a Rosario Central en las últimas horas, pero no podrá ser utilizado en el 'Cilindro' de Avellaneda.

"He pasado algunos días nervioso, ansioso por la llegada al equipo. Apenas me enteré de la oportunidad no lo dudé, todo el esfuerzo que se hizo para que yo esté acá lo valoro mucho y acá estamos preparados para afrontar esta responsabilidad", expresó Rabuñal.

Racing vs Rosario Central: Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Nery Domínguez, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Matías Rojas, Leonel Miranda y Tomás Chancalay; Enzo Copetti e Iván Maggi.

DT: Juan Antonio Pizzi.

Rosario Central: Jorge Broun; Facundo Almada, Joaquín Laso, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Rafael Sangiovani y Rodrigo Villagra; Diego Zabala, Emiliano Vecchio y Lucas Gamba; Luca Martínez Dupuy.

DT: 'Kily' González.

Horarios para ver partido Racing vs Rosario Central por la Superliga Argentina

Perú – 17:15 horas de Lima

México – 16.15 horas de Ciudad de México

Ecuador – 17.15 horas de Quito

Estados Unidos – 17.15 hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 17.15 hora de Miami

Colombia – 17.15 hora de Bogotá

Argentina – 19.15 hora de Buenos Aires

España – 00.15 hora de Madrid (martes 9)

Uruguay – 19.15 hora de Montevideo

Paraguay – 19.15 hora de Asunción

Chile – 19.15 hora de Santiago

Brasil – 19.15 hora de Brasilia

Bolivia – 19.15 hora de La Paz

Venezuela – 19.15 hora de Caracas

Canadá – 00.15 hora de Toronto (martes 9)

Inglaterra – 00.15 hora de Londres (martes 9)

¿Qué canal transmite y dónde pasan partido Racing vs Rosario Central?

Países Canales Argentina FOX Sports Premium Bolivia FOX Sports Premium Brasil FOX Sports Premium Chile FOX Sports Premium Colombia FOX Sports Premium Costa Rica FOX Sports Premium Ecuador FOX Sports Premium México FOX Sports Premium Paraguay FOX Sports Premium Perú FOX Sports Premium España FOX Sports Premium Estados Unidos FOX Sports Premium Uruguay FOX Sports Premium Venezuela FOX Sports Premium

¿Dónde ver partido Racing vs Rosario Central?

En Internet el duelo entre Manchester City vs Manchester United, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.