En Argentina sentencian a Carlos Zambrano pese a increíble goleada de Boca Juniors

Si bien Boca Juniors aplastó con autoridad (7-1) a Vélez Sarsfield en condición de visita por la Superliga Argentina, la prensa de dicho país e hinchas 'Xeneizes' volvieron a criticar duramente a Carlos Zambrano por su desempeño individual.

Por ejemplo, el medio deportivo Ole, en su 1x1 del partido, le otorgó solo 5 puntos al zaguero de la selección peruana. Una de las puntuaciones más bajas.

“Salió a cortar lejos y lo amonestaron por un patadón. No pudo cerrar a Lucero en el empate parcial de Vélez. Lo complicaron cuando quedó mano a mano. Con la goleada, no sufrió más”, publicó el citado medio.

Es cierto, Carlos Zambrano no fue el principal responsable del descuento del equipo de Luis Abram, pero igualmente no se salvó de ser cuestionado por el universo 'Azul y oro', el cual considera que sus errores son cada vez más repetitivos.

Pero eso no es todo, dado que en las redes sociales también se produjeron distintos comentarios sobre la actuación del 'Kaiser'.

"¿Qué le vieron a Zambrano Román y sus muchachos?", "Edwin participa en todos los goles de Boca y Zambrano en todos los goles que le hacen a Boca", "Zambrano de nuevo en la foto. Creo que mejor solo me concentro en NBA" o "Gol de Vélez, adelante de la cara de Zambrano. Está parado en la línea, haciendo nada. No marca, no cubre, no se tira a tapar. Otro más y van. Inexplicable", son algunos de los mensajes publicados en la plataforma virtual.

Zambrano tiene el respaldo del comando técnico

Lo cierto es que Carlos Zambrano se ha ido afianzando en la zaga central de Boca Juniors, donde Miguel Ángel Russo confía plenamente en él.

Igualmente, el también conocido como el 'León' deberá seguir trabajando para continuar siendo titular y de paso calmar las críticas por parte de los hinchas y de la prensa 'albiceleste'.