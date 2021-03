Marcelo Gallardo habló sobre el River vs. Boca: "Puede ser un partido abierto"

Boca Juniors recibe en la Bombonera a River Plate por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Marcelo Gallardo, estratega de los 'Millonarios' habló sobre la preparación de sus dirigidos para afrontar la nueva edición del superclásico del fútbol argentino.

"Si encima entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, puede ser un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio. El que esté más fuerte, tranquilo y lo asuma con más naturalidad se va a terminar imponiendo", señaló el 'Muñeco' en conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron por el equipo que alineará en la Bombonera, el estratega de River señaló que no está en condiciones de revelar su oncena y que los jugadores que puedan estar tienen condiciones para cambiar el trámite del clásico.

"¿Espacio para sorpresas? Dependerá para ustedes lo que sea una sorpresa. Tengo el equipo pero no estoy en condiciones de darlo. Son tan importantes los titulares como los que pueden entrar para cambiar el partido", señaló.

Marcelo Gallardo sobre las posibles bajas de Boca Juniors

Marcelo Gallardo fue consultado sobre la posible lesión de Carlos Tévez y Edwin Cardona. El estratega señaló que no se deja llevar por las especulaciones y espera el pronunciamiento oficial del club.

"No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo. Depende absolutamente de nosotros. No me cambia absolutamente nada más allá de la importancia de los futbolistas rivales para su funcionamiento", explicó.