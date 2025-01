Martín Liberman destaca a Luis Advíncula por su asistencia en el gol de Boca

Como se recuerda, el periodista se pronunció sobre el nivel que vienen mostrando Advíncula y Zambrano en Boca Juniors. Liberman indicó que los jugadores peruanos no marcan la diferencia en el equipo y al 'Rayo' lo llamó 'jugador flojo'.

"¿Gastar tres millones de dólares por (Luis) Advíncula en un país en el que la gente no come? Te lo dan gratis de Europa. Te lo devuelven porque no los quieren más. Hay que tener la capacidad para preguntarnos por qué nos lo dan de allá", señaló Liberman.