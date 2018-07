Torneo Apertura 2018: cuatro partidos que se jueguen durante Fiestas Patrias serían suspendidos

Los partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2018 que se disputen en Lima y Callao podría verse afectados durante los feriados por Fiestas Patrias, luego de que el Ministerio del Interior solicitó su suspensión.



En diálogo con Ovación, Enrique de la Rosa, miembro de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), detalló que cuatro encuentros de la jornada nueve se reprogramarían.

PUEDES VER Alianza Lima sufre sensible baja para duelo ante Comerciantes Unidos



"Hemos firmado los convenios de la séptima y octava fecha del Torneo Apertura. En la novena estamos viendo un pedido con la televisión. Hay cuatro partido en Lima, las autoridad han pedido que no se juegue por el desfile militar y Fiestas Patrias. No hay abasto de policías", aseguró.



Los duelos que serían suspendidos son: Sport Boys vs. San Martín (28/7); Cristal vs. Cantolao, Municipal vs. Melgar y Alianza Lima vs. UTC, estos últimos tres a desarrollarse el 29 de julio.

NO TE LO PIERDAS Presidente de Sporting Cristal: “Le estamos haciendo daño al fútbol peruano”



Dato



Es importante señalar que los partidos que se jueguen en provincia no sufrirán ninguna posible suspensión.